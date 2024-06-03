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ТАСС

Помощь стран Северной Европы Украине достигла €17 млрд

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Стокгольм
Стокгольм.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Речь идет о военной, финансовой и гуманитарной помощи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Военная, финансовая и гуманитарная помощь стран Северной Европы Украине достигла к настоящему времени €17 млрд. Такие данные содержатся в совместном заявлении третьего саммита Украина - Северная Европа, состоявшегося в Стокгольме.

"На сегодняшний день страны Северной Европы предоставили Украине более €17 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины.

В документе отмечается, что все страны Северной Европы заключили с Украиной двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Указано, что партнеры Киева будут "продолжать укреплять противовоздушную оборону, морские и сухопутные военные возможности Украины", содействовать обучению вооруженных сил, а также работать над увеличением производства в оборонной промышленности.

30 мая Министерство финансов Украины сообщило, что в целом объем западной помощи Киеву с февраля 2022 года достиг $85,4 млрд.

Саммит Украина - Северная Европа состоялся 31 мая в Стокгольме. Во встрече, кроме президента Украины Владимира Зеленского, приняли участие президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министры Дании, Норвегии и Исландии Метте Фредериксен, Йонас Гар Стёре и Бьярни Бенедиктссон.

  

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Страны
Дания
Норвегия
Украина
Финляндия
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