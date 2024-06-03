Столтенберг заявил, что НАТО должна лучше координировать поставки помощи Украине

Генсек альянса отметил, что на пражской встрече обсуждалась идея выделения странами НАТО Киеву ежегодно $40 млрд

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен лучше координировать поставки военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Чешскому телевидению.

"На [завершившейся неформальной] встрече [глав МИД стран НАТО] большую поддержку получила идея, чтобы НАТО больше делала для координации поставок помощи Украине, чтобы исключить задержки", - сказал он. В качестве примера эффективности в деле координации оказания военной поддержки Киеву генсек привел реализацию чешской инициативы по закупке для ВСУ за средства стран Запада боеприпасов в третьих странах.

По словам Столтенберга, на пражской встрече обсуждалась идея выделения странами НАТО Киеву ежегодно $40 млрд. Поддержка Украины, "ее права на оборону будет осуществляться в соответствии с международным правом", отметил он. Руководство РФ, как он утверждал, "недооценило Украину и ее поддержку со стороны [государств-] союзников по НАТО". "Мы должны продемонстрировать Москве, что готовы к длительной поддержке Украины", - сказал генсек.

"Ряд союзников [по НАТО] обеспокоены ситуацией в области Харькова, где Россия атакует с севера, с российской территории. Линия фронта и границы практически совпадают. Украина имеет право обороняться и наносить удары по военным целям на российской территории, так как этой часть ее обороны", - утверждал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о возможности направления солдат из стран блока на Украину, генсек отметил, что альянс стремится и поддержать Украину в обороне, и избежать конфликта между Россией и НАТО.

"НАТО преследует две задачи: поддерживать Украину в обороне и одновременно воспрепятствовать расширению конфликта, чтобы он не стал масштабным конфликтом между Россией и НАТО. Мы так и действуем, напрямую не подключаясь [к обороне Украины]. Мы поддерживаем Украину, но мы не являемся стороной конфликта. Одновременно мы усиливаем наше присутствие на [восточных] границах [государств-членов альянса], чтобы мы четко дали России понять, что НАТО готова защищать всех своих союзников [которые составляют эту организацию] и препятствовать эскалации", - сказал он.