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ТАСС

Кулеба назвал рискованным "половинчатое вступление" Украины в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года.
Источник изображения: Johanna Geron/Reuters

Бывший генсекретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в ноябре 2023 года высказался за то, чтобы предложить украинскому государству стать членом организации в тех границах, которые контролирует Киев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Половинчатое вступление" Украины в НАТО в тех границах, которые сейчас контролирует Киев, является рискованным. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Не очень хорошо отношусь [к вступлению Украины в НАТО не в границах 1991 года], потому что какое-то территориально-половинчатое вступление в НАТО - это штука очень рискованная", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

Еще в ноябре 2023 года британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Тогда украинские власти также крайне негативно восприняли эту идею. К примеру, президент страны Владимир Зеленский назвал этот вариант фантазией, заявив, что в Киеве "никогда не признают то, что часть Украины будет в НАТО, а той части Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В самой организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции. 

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