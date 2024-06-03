Модернизация ЗРК Оса-АКМ»: задача на несколько поколений

Источник изображения: topwar.ru

Лучшее испытание эффективности оружия – это поле боя.

Суровый боевой «экзамен» уже более двух лет ежедневно «сдают» все виды отечественных вооружений и боеприпасов в зоне специальной военной операции. И средства противовоздушной обороны, созданные еще в советское время, здесь не исключение.

По данным Минобороны РФ, расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили с начала СВО по несколько сотен различных воздушных целей на боевой экипаж.

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря уникальным техническим характеристикам, заложенным в далекие 70-е годы, этот зенитный ракетный комплекс уже несколько десятков лет доказывают свою боевую эффективность, отражая удары средств воздушного поражения на различных театрах военных действий.

Боевые «Осы» воевали на Ближнем Востоке, в странах Азии и Африки. И сегодня модернизированные боевые машины сбивают различные типы воздушных целей, прежде всего – различные БПЛА противника – прикрывая российские подразделения на Донбассе.

Ежедневно с передовой приходят новые сообщения об успехах этих зенитных ракетных комплексов. Перед ракетами «Осы» бессильны украинские «Фурии», «Лелеки» и увешанные минами дроны типа «Баба-Яга», которые с особым остервенением направляет противник в сторону российских позиций.

По мнению оружейников Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), модернизацию наиболее «современной» версии ЗРК «Оса-АКМ» можно продолжать и дальше, учитывая боевой опыт, приобретенный в зоне СВО, и новые конструкторские разработки.

Так, считают специалисты, дальнейшая модернизация ЗРК Оса-АКМ» должна подразумевать повышенную функциональность и «живучесть» боевой машины в зоне боевых действий, в условиях массированного применения противником радиоэлектронных помех и противорадиолокационных ракет западного производства типа HARM, а также FPV-дронов и различных типов БПЛА.

Подразумевается, например, использование средств пассивной защиты боевых машин – например, аэрозольных боеприпасов, - от ракет с головками самонаведения, работающих, в том числе, в инфракрасном диапазоне.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизация комплекса «Оса-АКМ» должна вестись в направлении эффективности групповых действий комплексов за счет автоматизации целеуказания и распределения целей между боевыми машинами зенитной батареи, с использованием телекодового канала управления боевыми действиями расчета с батарейного командного пункта.

Также специалисты предлагают использовать ЗРК «Оса-АКМ», в том числе, в составе смешанной зенитной ракетно-артиллерийской зенитной батареи.

В ходе модернизации ЗРК «Оса-АКМ» предусматривается замена телевизионно-оптического визира на электронно-оптическую систему с тепловизионным каналом, а также использование системы пассивной радиолокации.

Подразумевается и модернизация зенитных управляемых ракет комплекса, с повышением их эффективности в поражении различных типов целей.