Войти
РИА Новости

В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия

196
0
0
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Депутат Белик: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
26.03.2008
КАИР ИНТЕРЕСУЕТСЯ РОССИЙСКИМ АТОМОМ И ОРУЖИЕМ. Президент Египта совершает пятый визит в РФ
26.03.2008
Египту предложат оружие на вес атома. Россия рассчитывает возобновить военно-техническое сотрудничество
26.03.2008
Генералов выводят за штаб
12.02.2008
В обстановке оружия и взаимопонимания
29.12.2007
Джентльмены раздачи
09.02.2007
"Надеюсь, что президентом России станете вы"
03.01.2007
У нас есть что-то общее с Дмитрием Медведевым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один