В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Депутат Белик: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.