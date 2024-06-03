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ТАСС

Вертолетчики Балтфлота отработали противодействие безэкипажным катерам "противника"

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Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник изображения: Личное

Всего к полетам привлекались до 10 экипажей вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Экипажи порядка 10 вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели учения по поиску и противодействию безэкипажным катерам условного противника на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ в ходе учений выполнили групповые учебно-тренировочные полеты над акваторией Балтийского моря с отработкой задач по противодействию безэкипажным катерам условного противника", - говорится в сообщении. Всего к полетам привлекались до 10 экипажей вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Отмечается, что за летную смену вертолетчики совершили более 10 совместных вылетов в заданные районы морского полигона. Экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ поэтапно отработали задачи группового поиска малоразмерных подвижных целей, а после обнаружения безэкипажных катеров "неприятеля" провели тренировки по занятию выгодных позиций для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов.

"В целях отработки методики выявления и передачи целеуказаний движущихся катеров-камикадзе, вертолетчики активно взаимодействовали с экипажами кораблей Балтийской военно-морской базы флота", - уточнила пресс-служба.

Кроме того, экипажи корабельных вертолетов Ка-27 в противолодочном - Ка-27ПЛ и поисково-спасательном - КА-27ПС - вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолетчики-спасатели провели тренировки на земле и над поверхностью моря по спасению терпящих бедствие людей, а противолодочники, в свою очередь, выполнили задачи по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника.

О вертолетах

Ка-27ПЛ - корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах, может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Ка-27ПС - поисково-спасательный вертолет, предназначенный для поиска и спасения терпящих бедствие экипажей летательных аппаратов. Один из вариантов оборудования рассчитан на поиск спускаемых аппаратов космических кораблей и эвакуацию космонавтов.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, предназначенный для десантирования с кораблей и судов подразделений морской пехоты с вооружением, огневой поддержки морского десанта, переброски личного состава, грузов с плавбаз и судов снабжения на боевые корабли и суда ВМФ. 

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