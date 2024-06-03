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Flotprom

Для японских супер-эсминцев выбрали британскую газотурбину

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Для оснащения новых японских кораблей противовоздушной обороны типа ASEV (Aegis System Equipped) с американской системой ПРО "Иджис" выбрали гибридные силовые установки с газотурбиной MT30 от британской компании Rolls Royce.

Как сообщает Navy Recognition, непосредственно за интеграцию и испытания силовой установки будет отвечать японская компания Kawasaki Heavy Industries (KHI). В Азиатско-Тихоокеанском регионе газотурбины MT30 ранее выбрали для южнокорейских фрегатов класса "Тэгу" и "Ульсан", а также для будущих австралийских фрегатов класса "Хантер".

Облик нового эсминца ПРО для ВМС Японии

Japan MoD


Напомним, что ASEV – это корабли, которые решено построить в качестве средства защиты Японии от потенциального удара баллистическими ракетами (основной угрозой считается Северная Корея). Они стали альтернативой размещению сухопутной противоракетной системы "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), развертывание которой отменили в 2020 году из-за протестов общественности.

Японский флот планирует принять на вооружение два таких корабля. Головной эсминец построит Mitsubishi Heavy Industries (MHI), а второй – Japan Marine United (JMU).

ASEV собираются оснастить радарами SPY-7 от американской компании Lockheed Martin, которые изначально предназначались для системы "Иджис Эшор".

В качестве основного вооружения указываются зенитные ракеты SM-3 версии Block IIA и SM-6.

Проектирование кораблей ASEV еще продолжается. На данном этапе предполагается длина корпуса 210 метров, ширина – 40 метров, а водоизмещение – около 20 тысяч тонн.

Ожидается, что первый корабль построят к весне 2028 года, а второй – еще через год.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
sm-3
SM-6
Иджис
Компании
Kawasaki
Lockheed-Martin
MHI
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
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