НАТО может договориться о выделении $40 млрд на военную поддержку Киева

Половину из этой суммы внесут США, оставшиеся $20 млрд разделят на остальные государства альянса пропорционально их ВВП, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Страны НАТО приблизились к договоренности о выделении $40 млрд в качестве военной помощи Украине на ежегодной основе. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

"По итогам встречи мы приблизились к созданию механизма по выделению военной помощи Украине в размере $40 млрд на ежегодной основе", - отметил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. По его словам, половину из этой суммы внесут США, оставшиеся $20 млрд будут разделены на остальные государства альянса пропорционально их ВВП.