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Военное обозрение

Концерн «Калашников» отчитался о выполнении контракта на поставку в войска бронебойных патронов калибра 9х21 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) передал военным партию патронов «пистолетного» калибра 9х21 мм с пулей повышенного пробивного действия. Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».

ЦНИИТочмаш выполнил контракт на поставку в войска бронебойных патронов 7Н29 калибра 9×21 мм. Параметры поставки не раскрываются, другие подробности тоже. Предыдущая поставка большой партии аналогичных патронов была произведена год назад, в начале июня 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе концерна, бронебойные патроны с индексом 7Н29 обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе защищенной бронежилетами. Патрон разработан в ЦНИИТочмаш во второй половине 1990-х годов для применения всей линейкой оружия калибра 9х21 мм, в том числе для всех модификаций пистолета СР-1 «Гюрза» и пистолета-пулемета СР-2 «Вереск». Принят на вооружение в 1996 году.

Источник изображения: topwar.ru

Высокое пробивное действие патрону 7Н29 обеспечивает пуля оригинальной конструкции, состоящая из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Выступающая из оболочки носовая часть сердечника позволяет снизить потерю энергии и тем самым повышает его бронебойность.

Патрон 7Н29 (масса пули – 6,7 г, начальная скорость – 410 м/с) обеспечивает высокую кучность стрельбы, а также мощное пробивное действие при поражении живых целей и естественных преград на дальностях до 200 м и средств индивидуальной бронезащиты второго уровня на расстоянии до 50 метров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
СР-1
Компании
Концерн Калашников
ЦНИИТОЧМАШ
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