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ЦАМТО

ВМС Румыния вооружат вертолеты H-215M ракетами "Марте ER"

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Логотип компании MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

ЦАМТО, 31 мая. Группа MBDA объявила о подписании с румынской компанией IAR Brasov контракта на поддержку интеграции противокорабельных ракет "Марте ER" на борт морского вертолета H-215M в интересах ВМС Румынии.

Как заявлено, благодаря высоким характеристикам ПКР "Марте ER" существенно расширит возможности борьбы с надводными кораблями противника, что позволит ВМС Румынии эффективно защищать суверенные интересы страны в морской зоне.

Как отмечается, контракт является важным шагом в укреплении сотрудничества между MBDA и вооруженными силами Румынии.

MBDA будет выполнять работы по интеграции "Марте ER" и обеспечению совместимости с другими системами совместно с компаниями IAR Brasov и Airbus (разработчик H-215M), а также рядом других партнеров.

По оценке MBDA, контракт является новым успехом для мультиплатформенного семейства ракет "Марте", представители которого уже интегрированы на ряд платформ ВС Италии и нескольких экспортных заказчиков.

"Марте ER" представляет собой последнее поколение линейки. ПКР предназначена для применения в сложных погодных условиях и обеспечивает поражение целей на дальностях более 100 км. По информации компании, стартовая масса ракеты составляет 315 кг, масса боевой части – около 70 кг, длина – 3,6 м, диаметр – 316 мм.

Сообщение MBDA о контракте опубликовано через несколько месяцев после того, как Airbus Helicopters подтвердила, что поставит ВМС Румынии два вертолета H-215M. В январе 2024 года представитель компании Airbus Helicopters сообщил, что выступающая ее партнером IAR подписала с командованием ВМС Румынии контракт на поставку двух H-215M. Тем не менее, контракт между Airbus Helicopters и компанией Industria Aeronautica Romana на тот момент подписан не был. Хотя впоследствии уведомление о заключении контракта не публиковалось, заявление MBDA подтверждает, что продажа состоялась.

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Страны
Италия
Румыния
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
MBDA
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