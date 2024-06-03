В Германии заявили, что приспосабливают стратегию помощи Киеву к ситуации на месте

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал это правильным решением

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение Берлина разрешить Киеву использование своего оружия "для защиты от России" в районе Харьковской области охватывает все поставленные Германией боевые системы. Об этом он заявил во время визита в Кишинев.

"Это правильное решение. Это то, что мы всегда делали с самого начала, <...> мы приспосабливали нашу стратегию к изменяющейся ситуации. Это мы делаем и в данном случае", - сказал министр. "Это решение правительства ФРГ <...> охватывает, как я понял, все системы, которые мы поставили", - добавил Писториус. При этом он подчеркнул, что оно не означает необходимости возвращаться к дискуссии о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. "Здесь рамки те же, какими и были, и после заявлений со стороны наших партнеров и нас самих", - приводит его слова агентство DPA.

Ранее в пятницу власти ФРГ одобрили Украине использование своего оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что якобы "в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории". По его словам, "для защиты от этих атак" можно использовать западные вооружения "в соответствии с международными правовыми обязательствами". Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. Как предупредил Медведев, "такие действия могут стать casus belli" - поводом для начала боевых действий.