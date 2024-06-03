ЕС расширил санкционные списки в отношении Ирана и КНДР за "помощь России"

ЕС ввел санкции против главы МО Ирана и 9 физлиц из КНДР за "военную помощь РФ"

МОСКВА, 31 мая/ Радио Sputnik. ЕС расширил санкционные списки в отношении Ирана и КНДР якобы за оказываемую России помощь, следует из обнародованного документа.

В частности, за "военную помощь" Москве в черный список Евросоюза включен глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани, а также ряд физлиц из Северной Кореи.

"ЕС ввел санкции еще против девяти физических и юридических лиц, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины", – приводит РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того, ограничительные меры коснулись несколько иранских организаций за якобы имевшие место поставки России БПЛА, а также "подрыв безопасности в Красном море".

Радио Sputnik также писало, что в постпредстве РФ раскрыли санкционную схему ЕС для осуществления махинаций.