Войти
РИА Новости

ЕС расширил санкционные списки в отношении Ирана и КНДР за "помощь России"

199
0
0
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЕС ввел санкции против главы МО Ирана и 9 физлиц из КНДР за "военную помощь РФ"

МОСКВА, 31 мая/ Радио Sputnik. ЕС расширил санкционные списки в отношении Ирана и КНДР якобы за оказываемую России помощь, следует из обнародованного документа.

В частности, за "военную помощь" Москве в черный список Евросоюза включен глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани, а также ряд физлиц из Северной Кореи.

"ЕС ввел санкции еще против девяти физических и юридических лиц, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины", – приводит РИА Новости фрагмент документа.

Кроме того, ограничительные меры коснулись несколько иранских организаций за якобы имевшие место поставки России БПЛА, а также "подрыв безопасности в Красном море".

Радио Sputnik также писало, что в постпредстве РФ раскрыли санкционную схему ЕС для осуществления махинаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
06.07.2016
Три кита безопасности
04.01.2016
Стивен Пайфер: мы недооценили неприязнь России к НАТО
14.09.2015
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
23.09.2014
Мир без стен
14.05.2014
Новый старый мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один