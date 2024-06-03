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ТАСС

Замгенсека СНГ заявил, что выставка трофейной техники НАТО напоминает о пленении Паулюса

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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Представители исполнительного комитета СНГ во главе с Ильхом Нематовым, главы диппредставительств Венесуэлы, Йемена, Ливана, Палестины, Сирии, Уганды в Москве, а также делегация КНДР побывали на организованной МИД и Минобороны экскурсии по выставке трофейной техники НАТО и Украины

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов отметил, что выставка трофейной техники НАТО и Украины на Поклонной горе в Москве напомнила ему о сдаче в Сталинграде в плен командующего 6-й армией германского фельдмаршала Фридриха Паулюса в 1943 году и параде Победы на Красной площади в 1945 году.

"Мне, как человеку, в семье которого воевали пять человек во время Великой Отечественной войны, [выставка трофеев] напоминает, честно говоря, сдачу в плен фельдмаршала Паулюса с 300-тысячной армией. И, естественно, помните парад Победы [в 1945 году], когда наши бросали [вражеские] флаги под ноги победителей? Это, можно сказать, такое ощущение", - сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".

В пятницу представители исполнительного комитета СНГ во главе с Нематовым, главы диппредставительств Венесуэлы, Йемена, Ливана, Палестины, Сирии, Уганды в Москве, а также делегация КНДР побывали на организованной МИД и Минобороны России экскурсии по выставке трофейной техники НАТО и Украины. Также, как сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, на выставке побывали офицеры штаба вместе с семьями.

1 мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной во время СВО техники Вооруженных сил Украины. Всего на площадке представлены 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например, американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. 

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