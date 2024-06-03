В ЦКБР призвали встроить армию операторов БПЛА в экономику после СВО

Цифровая архитектура стала насколько проста, что дрон стало собрать проще чем настольный компьютер, отметил глава центра Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Военные специалисты по боевому применению беспилотных летательных аппаратов должны быть трудоустроены и встроены в экономику России после завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР сейчас полностью сконцентрирован на СВО и боевом применении дронов. Но мы также смотрим вперед, в мирное время, когда все наработки и армия военных специалистов должна быть трудоустроена и встроена в экономику России. Мы над этим и работаем", - подчеркнул Кузякин на конференции "Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе" в Технопарке ЦАГИ.

Глава ЦКБР отметил, что стоимость комплектующих дронов упала настолько, что собирать их теперь может даже школьник. "Цифровая архитектура стала насколько проста, что дрон стало собрать проще чем настольный компьютер. Да, дронов стало много, они буквально захватили небо, но при этом так и не нашли себе нормальную работу. Да, есть специфические ниши, где дроны быстро нашли себе работу. Это и авторская съемка, и фотосессии, репортажная съемка, киноиндустрия. Всем уже стали очевидны и военные специальности. Вооруженные конфликты, где новые беспилотники всех типов "выступили" как звезды первой величины", - сказал Кузякин.

Он отметил, что при всем этом БПЛА практически не применяются в гражданском секторе массово. "<…> но стоит начать изучать международный горький опыт неудачных проектов в области гражданского применения БПЛА, так сразу становится ясно, где можно копать, а где нет. Давно пора прекращать тратить деньги на заведомо провальные отрасли применения и начинать делать то, что может взлететь. Есть направления в области гражданского использования дронов, которые еще никем не были исследованы и там нет ни положительного, ни негативного опыта. Их много, и эти проекты не требуют больших инвестиций для проверки концепции", - добавил глава ЦКБР.

Специалист назвал в числе перспективных гражданских проектов орнитологические службы, службы мониторинга экологической и радиационной сферы, контроль протяженных объектов, нефтегазовую отрасль, индустрию путешествий, а также образование.