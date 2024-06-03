Войти
ТАСС

В ЦКБР призвали встроить армию операторов БПЛА в экономику после СВО

207
0
0
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Лисицын

Цифровая архитектура стала насколько проста, что дрон стало собрать проще чем настольный компьютер, отметил глава центра Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Военные специалисты по боевому применению беспилотных летательных аппаратов должны быть трудоустроены и встроены в экономику России после завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР сейчас полностью сконцентрирован на СВО и боевом применении дронов. Но мы также смотрим вперед, в мирное время, когда все наработки и армия военных специалистов должна быть трудоустроена и встроена в экономику России. Мы над этим и работаем", - подчеркнул Кузякин на конференции "Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе" в Технопарке ЦАГИ.

Глава ЦКБР отметил, что стоимость комплектующих дронов упала настолько, что собирать их теперь может даже школьник. "Цифровая архитектура стала насколько проста, что дрон стало собрать проще чем настольный компьютер. Да, дронов стало много, они буквально захватили небо, но при этом так и не нашли себе нормальную работу. Да, есть специфические ниши, где дроны быстро нашли себе работу. Это и авторская съемка, и фотосессии, репортажная съемка, киноиндустрия. Всем уже стали очевидны и военные специальности. Вооруженные конфликты, где новые беспилотники всех типов "выступили" как звезды первой величины", - сказал Кузякин.

Он отметил, что при всем этом БПЛА практически не применяются в гражданском секторе массово. "<…> но стоит начать изучать международный горький опыт неудачных проектов в области гражданского применения БПЛА, так сразу становится ясно, где можно копать, а где нет. Давно пора прекращать тратить деньги на заведомо провальные отрасли применения и начинать делать то, что может взлететь. Есть направления в области гражданского использования дронов, которые еще никем не были исследованы и там нет ни положительного, ни негативного опыта. Их много, и эти проекты не требуют больших инвестиций для проверки концепции", - добавил глава ЦКБР.

Специалист назвал в числе перспективных гражданских проектов орнитологические службы, службы мониторинга экологической и радиационной сферы, контроль протяженных объектов, нефтегазовую отрасль, индустрию путешествий, а также образование. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ЦАГИ
Проекты
БПЛА
ИТ
ЯО
Похожие новости
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
16.10.2013
Для совершенствования ВКО ничего не делается
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
09.07.2012
Авиационная составляющая форума "ТВМ-2012"
21.09.2011
Хроника пылающего гипербомбардировщика
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один