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ТАСС

Белоусов призвал наращивать усилия в военной сфере с Таджикистаном

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Флаги России и Таджикистана.

Министр обороны РФ назвал сложной обстановку на южных границах ОДКБ и ситуацию в Афганистане

АЛМА-АТА, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Таджикистан в связи с новыми вызовами и обстановкой в мире должны нарастить совместные усилия в военной сфере, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что между военными ведомствами двух стран "уже много лет налажена достаточно плодотворная работа". "Это касается и 201-й базы, подготовки военнослужащих Таджикистана на этой базе. Это касается и боевой подготовки, и других вопросов, которые мы решаем. Но обстановка такая, что нам нужно наращивать наши совместные усилия. Я уверен, что мы с уверенностью встретим те вызовы, которые обстановка перед нами сейчас ставит", - подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что Россия была и остается для республики надежным стратегическим партнером и союзником.

Белоусов назвал сложной обстановку на южных границах ОДКБ и ситуацию в Афганистане.

"Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остается достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но все это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности", - сказал министр обороны РФ. 

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