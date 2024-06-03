Названы сроки высадки миссии Chang’e-6 на Луну

SpaceNews: китайская миссия Chang’e-6 высадится на Луну 2 июня

Китайская миссия Chang’e-6 высадится на Луну 2 июня примерно в 04:00 по московскому времени. Соответствующие сроки со ссылкой на Европейское космическое агентство называет издание SpaceNews.

В рамках миссии предполагается разделение орбитального и посадочного модулей. Последний в случае успешной мягкой посадки на поверхность Луны и после проверки и настройки соответствующего оборудования приступит к бурению лунной поверхности с целью сбора до двух килограммов образцов реголита. Основная часть миссии на поверхности естественного спутника Земли продлится 48 часов, после чего добытый грунт будет доставлен на окололунную орбиту. На Землю миссия должна вернутся примерно 25 июня.

Ранее издание сообщило, что китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chang’e-6 доставит на Луну небольшой ровер.

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня. В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.