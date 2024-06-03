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ЦАМТО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая 31 мая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Ниже основные тезисы выступления А.Белоусова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам А.Белоусова, Вашингтон и его партнеры ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности.

"Сознательно провоцируют кризисы, вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", – сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что наиболее напряженная обстановка сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ.

"НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил", – подчеркнул министр.

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура Североатлантического альянса, активизируется учебно-боевая разведывательная деятельность вблизи границ стран ОДКБ.

"С февраля по май проведена серия масштабных учений "Стедфаст дефендер-2024", – отметил министр обороны РФ.

"Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооруженных сил Украины, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране", – заявил А.Белоусов.

"Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 млрд. долл.", – сказал он.

"Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников. При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", – заявил министр обороны РФ.

При этом он отметил, что "несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями".

"Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", – заявил А.Белоусов.

По его словам, на основе опыта СВО идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Таким образом – подчеркнул министр обороны России – все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны".

"Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов", – сообщил участникам заседания министр обороны РФ.

"В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", – уточнил он.

"Вооруженные силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тыс. военнослужащих и 2700 ед. различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов", 12 "Брэдли". Кроме того, сбито 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", – привел данные о потерях ВСУ министр обороны РФ.

По его словам, "лишенный возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре".

И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня.

"В мае российские Вооруженные силы перехватили более тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше 250 реактивных снарядов "Хаймарс" и "Вампир", свыше 80 управляемых авиабомб "Хаммер", 50 оперативно-тактических ракет "Атакмс" и восемь крылатых ракет "Скальп", – сказал министр обороны РФ.

Массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами "Атакмс" отражена позавчера российскими военнослужащими, сообщил министр обороны РФ.

"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакмсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

"Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", – сказал А.Белоусов.

"Объединенная группировка продолжает освобождать новые регионы России от неонацистов и принимать меры по выполнению главной задачи – защиты населения Российской Федерации", - подчеркнул министр обороны России.

В своем выступлении А.Белоусов отметил, что Североатлантический альянс и Европейский союз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, армяно-азербайджанских отношениях.

"Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", – сказал Министр.

По его словам, "Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги. Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку".

"Особую обеспокоенность, – подчеркнул он, – вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов".

Министр обороны России отметил, что курс НАТО и Европейского союза на конфронтацию с Россией вызывает рост напряженности в ряде регионов коллективной безопасности ОДКБ.

Ситуация в Афганистане, требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном, приятия других мер по стабилизации обстановки в регионе.

"В Центрально-Азиатском регионе главным источником нестабильности остается ситуация в Афганистане. На его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках. Увеличивается вероятность распространения бандгрупп и терроризма за пределы страны", – заявил А.Белоусов.

Все это, по его словам, требует "постоянного контроля и своевременных мер по стабилизации ситуации в регионе".

"В частности, укрепления таджикско-афганской границы", – отметил министр обороны РФ.

"Нарастающие по периметру ОДКБ военные угрозы требуют совершенствования, входящих в систему коллективной безопасности сил и средств", – добавил он.

"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", – особо подчеркнул министр обороны РФ.

B этих условиях, отметил он, "требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, отлаженность механизмов принятия решений".

"Приоритетную роль в создании эффективной системы безопасности играет военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы решительно настроены развивать его по всем основным направлениям", – заявил министр обороны России.

По его словам, "это особенно важно еще и потому, что западные страны целенаправленно стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации".

"Сегодня против нас развязана настоящая информационная война, применяются экономические санкции и оказывается прямое давление", – сказал А.Белоусов, предложив в связи с этим сосредоточиться на решении ряда ключевых задач.

Среди них он назвал, в частности, работу по совершенствованию системы кризисного реагирования ОДКБ.

"На практике отработать алгоритмы, заложенные в новых документах по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Организации для обеспечения оперативного развертывания войск (коллективных сил) ОДКБ, выполнения перевозок воинских формирований и продукции военного назначения", – сказал министр обороны России.

"Также требуется "не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки в формате ОДКБ", – отметил он.

"Здесь нужно уделять повышенное внимание боеготовности коллективных сил, их оснащению совершенствованию боевой выучки", – сказал А.Белоусов, подчеркнув, что "у России накоплен значительный передовой опыт ведения боевых действий в современных условиях".

"Готовы делиться им и внедрять в практику подготовки войск в ходе совместных мероприятий", – добавил он.

Кроме того, необходимо принять меры по укреплению внутриблокового единства и внешнеполитической координации, сказал министр обороны РФ.

"Важно использовать влиятельные международные площадки для продвижения общих подходов к проблемам безопасности, регулярно консультироваться как в многостороннем, так и двустороннем формате. Уделять должное внимание информационному обеспечению деятельности ОДКБ для поддержания ее позитивного имиджа", – отметил А.Белоусов.

Он также заявил о необходимости "развивать тесное взаимодействие с другими региональными организациями, прежде всего с СНГ и ШОС, а также с дружественными странами.

"Уверен, что указанные шаги позволят повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности и обеспечить устойчивый рост ее авторитета", – цитирует А.Белоусова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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