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РИА Новости

Министр обороны Белоусов заявил о росте угроз вокруг ОДКБ

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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Белоусов выказался за совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ

МОСКВА, 31 мая/ Радио Sputnik. Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил о росте угроз безопасности стран – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает телеканал "Звезда".

"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", – сказал Белоусов, выступая в Алма-Ате на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

В этой связи министр предложил работать над совершенствованием системы кризисного реагирования ОДКБ, в частности согласовать реализацию механизмов, предусмотренных новыми документами по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности.

Радио Sputnik также сообщало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал предупреждение Западу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Медведев Дмитрий
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