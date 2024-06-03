Министр обороны Белоусов заявил о росте угроз вокруг ОДКБ

Белоусов выказался за совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ

МОСКВА, 31 мая/ Радио Sputnik. Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил о росте угроз безопасности стран – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает телеканал "Звезда".

"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", – сказал Белоусов, выступая в Алма-Ате на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

В этой связи министр предложил работать над совершенствованием системы кризисного реагирования ОДКБ, в частности согласовать реализацию механизмов, предусмотренных новыми документами по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности.

Радио Sputnik также сообщало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал предупреждение Западу.