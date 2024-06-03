Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности

Документ предусматривает военную и гражданскую поддержку украинского государства в размере не менее $9,94 млрд на период 2022-2026 годов

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Украина и Швеция подписали двустороннее соглашение по безопасности. Прямая трансляция велась на сайте правительства королевства.

Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, в пятницу в Стокгольме подобные соглашения будут также подписаны с Норвегией и Исландией.

Как поясняется в пресс-релизе правительственной канцелярии, соглашение предусматривает военную и гражданскую поддержку Украины в размере не менее 105 млрд крон ($9,94 млрд) на период 2022-2026 годов. "Основное внимание в соглашении уделяется военной поддержке, но в него входят и другие области, - отмечено в сообщении. - Швеция продолжит вносить свой вклад в восстановление Украины и поддерживать реформы Украины и подготовку к будущему членству в ЕС и НАТО".

Соглашение было подписано на проходящим сейчас в Стокгольме саммите Северных стран. Во встрече также принимают участие президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министры Дании, Норвегии и Исландии Метте Фредериксен, Йонас Гар Стёре и Бьярни Бенедиктссон.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Ранее они были подписаны с Португалией, Бельгией, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.