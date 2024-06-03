Песков: Россия разделяет подход Китая к урегулированию на Украине

Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности форматов без участия России, напомнил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия разделяет подход Китая к урегулированию на Украине: без участия РФ это бесперспективно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков. "Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской Народной Республикой. Мы поддерживаем такой подход", - подчеркнул представитель Кремля.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия разделяет подход Китая к урегулированию на Украине: без участия РФ это бесперспективно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков. "Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской Народной Республикой. Мы поддерживаем такой подход", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не может присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии, так как призыв Пекина к равноправному участию в переговорах как России, так и Украины, расходится с повесткой встречи. По словам Мао Нин, Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна проводиться с учетом трех важных элементов: на ней должны присутствовать представители как РФ, так и Украины, участие всех сторон должно быть равноправным, а все мирные планы должны быть справедливо рассмотрены.

Она указала, что эти три элемента, предложенные китайской стороной, трудно выполнимы в рамках швейцарской конференции. Мао Нин отметила, что требования Китая по равноправной мирной конференции справедливы и не направлены против какой-либо стороны.