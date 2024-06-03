Полковник назвал особенности попытавшейся атаковать Россию ракеты «Нептун»

Матвийчук: наши силы ПВО могут определять и уничтожать все, что есть у ВСУ

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» по своим характеристикам похожа на западные ракеты, которые сегодня находятся на вооружении Киева, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об особенностях попытавшегося атаковать Россию оружия он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Эта ракета была придумана для обороны морских побережий, для уничтожения морских целей. Но после некоторых доработок она спокойно может применяться и по наземным объектам», — поделился Матвийчук.

Я полагаю, что ввиду недостатка крылатых ракет наземного базирования они стали применять по нашим объектам и ракеты «Нептун»

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Военный эксперт сообщил, что «Нептун» по своим характеристикам похож на ракеты с дальностью стрельбы 250-300 километров, которые Запад поставляет Украине.

«Но наши ПВО на сегодняшний день могут определять и уничтожать все, что имеется на вооружении ВСУ», — заключила он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина в ночь на пятницу, 31 мая, выпустила противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники. По информации ведомства, над Краснодарским краем системы противовоздушной обороны поразили 5 противокорабельных украинских ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов. По одному дрону самолетного типа также удалось перехватить в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.