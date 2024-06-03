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Военное обозрение

Руководство Армении отказалось от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Армении продолжают усугублять разрыв с союзниками из постсоветского пространства, в первую очередь с Россией, взяв курс на сближение с Западом.

Напомним, что в феврале текущего года Ереван приостановил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, в текущем месяце стало известно, что армянская сторона заявила о нежелании делать финансовые взносы для поддержания деятельности организации в 2024 году.

Сегодня в Алма-Ате проходит заседание Совета министров обороны ОДКБ, но Армения отказалась от участия в мероприятии, о чем сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя секретариата организации Юрия Шувалова. При этом чиновник подчеркнул, что в Ереване не возражают, если ОДКБ будет принимать решения в «урезанном» формате.

Стоит добавить, что в конце апреля глава правительства Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна больше не может полагаться на союзников по Организации Договора о коллективной безопасности. Более того, он считает, что и другие ее участники «не могут быть уверены в своих партнерах».

В итоге армянский премьер заявил, что не знает, как объяснить своему народу целесообразность дальнейшего участия страны в ОДКБ.

Что характерно, на фоне обвинений в адрес ОДКБ и, в частности, России, Пашинян заявляет о том, что Армения встала на путь евроинтеграции и рассчитывает присоединиться к ЕС как можно скорее. Более того, Ереван сближается с Западом и в военной сфере. В прошлом году на территории Армении состоялись совместные учения ВС страны с американскими военными.

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