Белоусов заявил о потере ВСУ в мае более 35 тыс. военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мае составили более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, в том числе четыре американских танка Abrams и семь немецких Leopard. Об этом 31 мая сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ.

«В мае противник потерял более 35 тыс. военнослужащих и 2,7 тыс. единиц различного вооружения. Среди них — 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Кроме того, сбито 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — указал глава военного ведомства.

Также, по словам Белоусова, в мае ВС РФ было перехвачено более 1 тыс. украинских беспилотников, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, свыше 80 управляемых авиабомб Hammer, 50 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых ракет Scalp.

При этом глава Минобороны России добавил, что киевский режим, лишенный возможности завладеть инициативой на поле боя, «продолжает демонстрировать западным спонсорам способность» наносить ущерб РФ через удары по гражданской инфраструктуре. Особенно эти попытки возросли в преддверии конференции по миру на Украине, которая должна пройти в Швейцарии.

До этого, 28 мая, президент России Владимир Путин отметил, что у ВСУ не получится переломить ситуацию на поле боя. Он добавил, что чем больше они будут принимать попыток, тем больше будет потерь «далеко не в пользу украинских Вооруженных сил». Путин отметил, что западные инструкторы на Украине также несут потери.

В апреле бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих. Он подчеркивал, что ВС России продолжат решать поставленные задачи по полному достижению целей спецоперации.

12 мая президент России подписал указ об освобождении Шойгу от должности главы оборонного ведомства и о его назначении на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Тогда же Путин предложил назначить министром обороны Белоусова, который с 2020 года занимал пост первого вице-премьера страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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