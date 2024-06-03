ВС Швеция реализуют программу модернизации ВВС

ЦАМТО, 31 мая. В рамках масштабной модернизации авиапарка командование ВС Швеция может до конца 2024 года принять решение о замене устаревших самолетов ВТА C-130H "Геркулес".

Как сообщил Flightglobal.com заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Томми Петерссон, имеющиеся С-130H устарели и ВВС намерены заменить их. Генерал рассчитывает, что соответствующее решение будет принято властями страны в ближайшее время.

По имеющимся данным, срок эксплуатации пяти оставшихся на вооружении C-130H ВВС Швеции составляет 43 года, а единственный заправщик KC-130H поступил в эксплуатацию в мае 1969 года. Основными кандидатами на их замену являются самолет C-130J американской Lockheed Martin и C/KC-390 бразильской компании Embraer.

Решение о замене пока не принято. Ожидается, что финансовые ресурсы для реализации проекта могут быть выделены в конце этого года.

Дополнительно также может быть реализована программа замены самолетов для обеспечения перевозок VIP-персон. Для этого в настоящее время ВВС Швеции используют Gulfstream IV и G550.

С компанией Saab уже заключены контракты на поставку 60 новых истребителей "Грипен E", а также, как минимум, двух самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй", которые будут приняты на вооружение с 2027 года.

Стокгольм также должен принять решение о стратегии замены многоцелевых вертолетов NH-90 консорциума NH Industries, которые не удовлетворяют требованиям ВС Швеции. На вооружении имеется 18 машин этого типа.