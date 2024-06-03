Войти
ЦАМТО

ВС Швеция реализуют программу модернизации ВВС

230
0
0
ВТС C-130H Hercules
ВТС C-130H Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 31 мая. В рамках масштабной модернизации авиапарка командование ВС Швеция может до конца 2024 года принять решение о замене устаревших самолетов ВТА C-130H "Геркулес".

Как сообщил Flightglobal.com заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Томми Петерссон, имеющиеся С-130H устарели и ВВС намерены заменить их. Генерал рассчитывает, что соответствующее решение будет принято властями страны в ближайшее время.

По имеющимся данным, срок эксплуатации пяти оставшихся на вооружении C-130H ВВС Швеции составляет 43 года, а единственный заправщик KC-130H поступил в эксплуатацию в мае 1969 года. Основными кандидатами на их замену являются самолет C-130J американской Lockheed Martin и C/KC-390 бразильской компании Embraer.

Решение о замене пока не принято. Ожидается, что финансовые ресурсы для реализации проекта могут быть выделены в конце этого года.

Дополнительно также может быть реализована программа замены самолетов для обеспечения перевозок VIP-персон. Для этого в настоящее время ВВС Швеции используют Gulfstream IV и G550.

С компанией Saab уже заключены контракты на поставку 60 новых истребителей "Грипен E", а также, как минимум, двух самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй", которые будут приняты на вооружение с 2027 года.

Стокгольм также должен принять решение о стратегии замены многоцелевых вертолетов NH-90 консорциума NH Industries, которые не удовлетворяют требованиям ВС Швеции. На вооружении имеется 18 машин этого типа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
C-130
Gripen NG
NH90
Компании
Embraer
General Dynamics
Lockheed-Martin
Похожие новости
06.05.2016
Программа создания военно-транспортного самолета КС-390 буксует из-за нехватки средств
07.10.2011
Бразилия включается в гонку вооружений
27.10.2010
Вызов американскому авиапрому
08.09.2010
На смену Геркулесу
24.02.2009
Aero India 2009
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один