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Военное обозрение

Армия КНДР показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности

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Источник изображения: topwar.ru

Командование КНДР продолжает демонстрацию серьёзных намерений в отношении своих противников. А противников этих у Северной Кореи хватает даже на уровне региона. Основные – Южная Корея и Япония, за которыми, безусловно, стоят Соединённые Штаты Америки.

Армия КНДР показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности. Для этого были выстроены в «шеренгу» несколько универсальных пусковых установок. Сам пуск 18 ракет выглядит эффектно и, конечно, не может не впечатлить. Однако в таком варианте нанесения удара есть нюансы.

Если учитывать опыт украинского конфликта, то далеко не всегда появится возможность создать ряд атакующих установок, особенно если речь идёт об открытой местности. Пока северокорейская армия такое выстраивание будет проводить, есть вероятность получения удара по выстраиваемым РСЗО ввиду того, что армии Южной Кореи данные постоянно передают американцы.

В связи с этим кадры из КНДР можно в большей степени отнести к варианту демонстрации силы, но не к варианту использования тактики в реальном бою.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Хотя одновременный залп из 18 ракет - в любом случае эффектно…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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