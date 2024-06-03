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РИА Новости

Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение

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Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Белоусов назвал попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективными

АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.

По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.

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