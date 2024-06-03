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ТАСС

Министры обороны стран ОДКБ подписали документы по оснащению войск передовым вооружением

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Флаги ОДКБ
Флаги ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Участники заседания возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 31 мая. /ТАСС/. Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате подписали ряд документов по оснащению войск передовым вооружением и совместной подготовке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Секретариата ОДКБ.

"Были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других", - проинформировали в пресс-службе.

В заседании Совета глав Минобороны ОДКБ также приняли участие генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков. Генсек ОДКБ выступил на мероприятии с докладом "О вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности". "Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, ее влияние на безопасность государств - членов", - сообщили секретариате.

Кроме этого, участники заседания возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате.

В новость была внесена правка (10:28 мск) - передается с уточнением города, верно: в Алма-Ате. 

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ОДКБ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Военные учения
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