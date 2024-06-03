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ТАСС

Белоусов: Киев получил более $278 млрд с 2022 года на затягивание конфликта

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные и вербует наемников, заявил министр обороны РФ

АЛМА-АТА, 31 мая. /ТАСС/ Западные страны с 2022 года передали Киеву различной помощи на сумму более $278 млрд, эскалируя и затягивая вооруженный конфликт на Украине, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более $278 млрд", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Он отметил, что "Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников". 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
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