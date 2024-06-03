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В России покажут белорусского «уничтожителя» морских дронов

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости.

На выставке HeliRussia 2024 покажут уничтожителя морских дронов HUNTER

На выставке HeliRussia 2024, которая пройдет в Москве с 10 по 12 июня, впервые покажут «уничтожителя» морских дронов HUNTER. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Беспилотные Вертолеты» сообщает РИА Новости.

Модифицированный разведывательно-ударный комплекс HUNTER включает два беспилотных вертолета, наземную станцию управления, станцию наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. «В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов», — заявили в КБ.

Там добавили, что разработка может использоваться и для охраны госграниц, а также для целеуказания и поражения целей. Вес переносимого одним вертолетом комплекса HUNTER не превышает 200 килограммов. Также комплекс оснащен системой вооружения, системой обороны, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.

Ранее ТАСС сообщил, что трофейные беспилотники, которые Вооруженные силы Украины используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики, показали в ходе салона «Комплексная безопасность» в выставочном центре «Патриот».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Выставки
Комплексная безопасность
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