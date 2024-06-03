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РИА Новости

В России могут появиться модульные мобильные убежища

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Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС.
Источник изображения: © Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В РФ могут появиться модульные мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции - соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - говорится в документе.

Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС

Источник изображения: © Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели.

Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

"В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например, в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.

Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС

Источник изображения: © Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

"КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.

Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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