Столтенберг: Лондон никогда не ограничивал применение Storm Shadow против РФ

Отвечая на вопрос о попытках нанести удары по российским стратегическим радарам, генсек НАТО сказал, что это должно осуществляться "в ответственной манере"

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО.

"Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени без всяких ограничений, - сказал он. - Ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение оружия, которое поставлялось Украине, это включает также удары по законным военным целям на территории России, особенно по тем, которые используются для российских ударов со своей территории. Конечно, мы ожидаем, что это будет делаться ответственно и с соблюдением международных норм", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о попытках нанести удары по российским стратегическим радарам, генсек НАТО заявил, что они должны наноситься, как он выразился, "в ответственной манере".

При этом он отказался отвечать на вопрос, поможет ли снятие ограничений на применение оружия НАТО удержать Харьков.

Столтенберг также утверждал, что предупреждения руководства РФ о риске эскалации в случае применения оружия НАТО по целям на территории России - это "часть усилий Москвы", чтобы помешать поставкам военной помощи Киеву. По его оценке, такое происходило каждый раз, когда страны НАТО передавали Украине новые системы - дальнобойную артиллерию, HIMARS, танки западного производства и крылатые ракеты.