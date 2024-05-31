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ADE Group отзывы: брокер, который всегда придет на помощь

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ADE Group нельзя назвать новичком в сфере финансового инвестирования. Его клиенты физически находятся в 60+ странах мира, что совершенно не мешает им эксплуатировать платформу британского брокера и пользоваться его услугами. Спектр предоставляемых услуг настолько разнообразен, что это вызывает восхищение у авторов отзывов о ADE Group. Они считают онлайн-брокера своим верным партнером и союзником.

ADE Group отзывы

Отзывы о ADE Group

В отзывах о ADE Group часто обсуждается качество сервисов брокерской компании. Из отзывов о ADE Group можно понять, насколько эти сервисы полезны для клиентов. Многие из них стали успешными только благодаря помощи специалистов брокерской структуры. Истории реальных трейдеров — пользователей британской платформы — можно встретить в социальных сетях и на профильных веб-ресурсах, как например:

Из этих отзывов о ADE Group следует: онлайн-брокер, действительно заслуживает наивысшей оценки за свою клиентоориентированность.

Основные условия и дополнительные сервисы ADE Group

Основные условия британской платформы удобны для пользователей. Предложения:

  • более 200 инструментов инвестирования;
  • гибкое кредитное плечо от 100 к 1 до 1000 к 1;
  • по-настоящему низкие расходы при трейдинге любыми активами объемами от 0,01 лота;
  • гарантированный вывод средств;
  • программный продукт собственной разработки;
  • техподдержку 24/5 на нескольких языках, в том числе русском;
  • информативный сайт;
  • справочники по торговле на финансовых рынках;
  • персональное наставничество.

Но гораздо в больше авторов отзывов о ADE Group в Сети впечатляют его особые сервисы. Среди них:

  • Точные торговые сигналы. Пользуясь сигналами, даже новичок быстро выйдет на стабильную прибыль. Подписка на сигналы бесплатна для клиентов компании. Активировать ее помогут в техподдержке.
  • Комплексное обучение трейдингу. На базе платформы проводится групповое и индивидуальное обучение онлайн-трейдеров. Брокер предлагает большой выбор курсов. Можно сначала получить общие знания о финансовых рынках, а далее постепенно переходить к более сложным темам, например, фундаментальному анализу или освоению редких стратегий.
  • Совместная торговля финансовыми активами. Под руководством опытного наставника группа участников вебинара открывает сделки, предварительно получив подробные разъяснения, почему та или иная сделка целесообразна в текущий момент.

Даже если трейдер-новичок не готов торговать самостоятельно, он точно без прибыли не останется, воспользовавшись любой из услуг.

Депозиты и их финансирование, сроки вывода средств

Инвесторы могут выбрать из нескольких типов торговых счетов. Минимум для открытия инвестсчета — $1000. Все счета обеспечены защитой от отрицательного баланса.

Владельцы онлайн-счетов оперируют спредами от нуля и свопами ниже среднеотраслевых. Наиболее понятным расходом является абсолютно прозрачная комиссия за торгуемый лот в размере $5. Например, при открытии ордера объемом 0,1 лота трейдер платит всего $0,5.

Брокер принимает депозиты через интегрированные популярные платежные системы, в том числе МИР, Skrill, WebMoney, Visa, MasterCard, Neteller.

Кроме того, для удобства клиентов предусмотрена возможность внесения средств на депозит в криптовалютах Bitcoin и USDT. Выводятся деньги тем же способом, который использовался для пополнения счета. Время вывода — от одного часа до трех дней. По отзывам о ADE Group, онлайн-трейдеры обычно получают свои деньги в течение суток после оформления запроса на вывод.

Программное обеспечение для трейдинга

ADE Group программное обеспечение

Команда брокера разработала свое собственное программное обеспечение для онлайн-трейдинга с интуитивно понятным интерфейсом и широкими возможностями настройки.

В ПО включены расширенная информация о глубине рынков, более 70 технических индикаторов, 4 вида диаграмм и 9 таймфреймов для полного анализа движения цены активов. Программа позволяет торговать одним кликом и поддерживает все типы ордеров.

Мобильное приложение для iOS и Android предоставляет активным трейдерам возможность управлять счетами, открывать и закрывать позиции, проверять цены и применять аналитические инструменты буквально «на ходу». По отзывам о ADE Group, его программное обеспечение успешно конкурирует с такими известными брендами, как МТ и UTIP.

В основе проприетарного ПО для трейдинга лежат инновационные технологии и искреннее желание брокера привести к успеху каждого зарегистрированного пользователя. Поэтому все клиентские приказы программа исполняет за доли секунды. Она не допускает реквот для 257 инвестиционных активов, доступных для клиентов, и минимизирует проскальзывания.

Заключение

ADE Group обладает значительной клиентской базой. На данный момент на онлайн-платформе активно инвестируют более сотни тысяч трейдеров, и ежедневно регистрируются еще десятки. Пользователей привлекает сочетание прозрачных правил и передовых технологий. В отрасли немногие брокеры могут предложить столь удобные, справедливые и универсальные условия, которые одинаково подходят как новичкам, так и опытным игрокам финансовых рынков.

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