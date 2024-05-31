ADE Group отзывы: брокер, который всегда придет на помощь

ADE Group нельзя назвать новичком в сфере финансового инвестирования. Его клиенты физически находятся в 60+ странах мира, что совершенно не мешает им эксплуатировать платформу британского брокера и пользоваться его услугами. Спектр предоставляемых услуг настолько разнообразен, что это вызывает восхищение у авторов отзывов о ADE Group. Они считают онлайн-брокера своим верным партнером и союзником.

Отзывы о ADE Group

В отзывах о ADE Group часто обсуждается качество сервисов брокерской компании. Из отзывов о ADE Group можно понять, насколько эти сервисы полезны для клиентов. Многие из них стали успешными только благодаря помощи специалистов брокерской структуры. Истории реальных трейдеров — пользователей британской платформы — можно встретить в социальных сетях и на профильных веб-ресурсах, как например:

Из этих отзывов о ADE Group следует: онлайн-брокер, действительно заслуживает наивысшей оценки за свою клиентоориентированность.

Основные условия и дополнительные сервисы ADE Group

Основные условия британской платформы удобны для пользователей. Предложения:

более 200 инструментов инвестирования;

гибкое кредитное плечо от 100 к 1 до 1000 к 1;

по-настоящему низкие расходы при трейдинге любыми активами объемами от 0,01 лота;

гарантированный вывод средств;

программный продукт собственной разработки;

техподдержку 24/5 на нескольких языках, в том числе русском;

информативный сайт;

справочники по торговле на финансовых рынках;

персональное наставничество.

Но гораздо в больше авторов отзывов о ADE Group в Сети впечатляют его особые сервисы. Среди них:

Точные торговые сигналы. Пользуясь сигналами, даже новичок быстро выйдет на стабильную прибыль. Подписка на сигналы бесплатна для клиентов компании. Активировать ее помогут в техподдержке.

Комплексное обучение трейдингу. На базе платформы проводится групповое и индивидуальное обучение онлайн-трейдеров. Брокер предлагает большой выбор курсов. Можно сначала получить общие знания о финансовых рынках, а далее постепенно переходить к более сложным темам, например, фундаментальному анализу или освоению редких стратегий.

Совместная торговля финансовыми активами. Под руководством опытного наставника группа участников вебинара открывает сделки, предварительно получив подробные разъяснения, почему та или иная сделка целесообразна в текущий момент.

Даже если трейдер-новичок не готов торговать самостоятельно, он точно без прибыли не останется, воспользовавшись любой из услуг.

Депозиты и их финансирование, сроки вывода средств

Инвесторы могут выбрать из нескольких типов торговых счетов. Минимум для открытия инвестсчета — $1000. Все счета обеспечены защитой от отрицательного баланса.

Владельцы онлайн-счетов оперируют спредами от нуля и свопами ниже среднеотраслевых. Наиболее понятным расходом является абсолютно прозрачная комиссия за торгуемый лот в размере $5. Например, при открытии ордера объемом 0,1 лота трейдер платит всего $0,5.

Брокер принимает депозиты через интегрированные популярные платежные системы, в том числе МИР, Skrill, WebMoney, Visa, MasterCard, Neteller.

Кроме того, для удобства клиентов предусмотрена возможность внесения средств на депозит в криптовалютах Bitcoin и USDT. Выводятся деньги тем же способом, который использовался для пополнения счета. Время вывода — от одного часа до трех дней. По отзывам о ADE Group, онлайн-трейдеры обычно получают свои деньги в течение суток после оформления запроса на вывод.

Программное обеспечение для трейдинга

Команда брокера разработала свое собственное программное обеспечение для онлайн-трейдинга с интуитивно понятным интерфейсом и широкими возможностями настройки.

В ПО включены расширенная информация о глубине рынков, более 70 технических индикаторов, 4 вида диаграмм и 9 таймфреймов для полного анализа движения цены активов. Программа позволяет торговать одним кликом и поддерживает все типы ордеров.

Мобильное приложение для iOS и Android предоставляет активным трейдерам возможность управлять счетами, открывать и закрывать позиции, проверять цены и применять аналитические инструменты буквально «на ходу». По отзывам о ADE Group, его программное обеспечение успешно конкурирует с такими известными брендами, как МТ и UTIP.

В основе проприетарного ПО для трейдинга лежат инновационные технологии и искреннее желание брокера привести к успеху каждого зарегистрированного пользователя. Поэтому все клиентские приказы программа исполняет за доли секунды. Она не допускает реквот для 257 инвестиционных активов, доступных для клиентов, и минимизирует проскальзывания.

Заключение

ADE Group обладает значительной клиентской базой. На данный момент на онлайн-платформе активно инвестируют более сотни тысяч трейдеров, и ежедневно регистрируются еще десятки. Пользователей привлекает сочетание прозрачных правил и передовых технологий. В отрасли немногие брокеры могут предложить столь удобные, справедливые и универсальные условия, которые одинаково подходят как новичкам, так и опытным игрокам финансовых рынков.