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ЦАМТО

На индонезийской верфи PT PAL заложен киль четвертого ДВКД для ВМС Филиппин

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Источник изображения: Фото: pal.co.id

ЦАМТО, 31 мая. Индонезийская компания PT PAL Indonesia объявила о состоявшейся 29 мая церемонии закладки киля четвертого ДВКД (также известны под обозначением SSV – Strategic Sealift Vessel) для ВМС Филиппин.

Судно является вторым из двух ДВКД, заказанных ВМС Филиппин в 2022 году. Резка стали для строительства корабля началась в январе 2024 года.

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин уже имеется два построенных PT PAL ДВКД класса "Тарлак", принятых на вооружение в 2016 и 2017 году, соответственно. Новые корабли строятся по усовершенствованному проекту.

Как сообщал ЦАМТО, строительство для ВМС Филиппин двух дополнительных ДВКД осуществляется в рамках второго этапа ("Второй Горизонт"/ Second Horizon) программы модернизации ВС Филиппин (RAFPMP).

Решение о выборе индонезийской государственной компании PT PAL победителем тендера на поставку двух ДВКД для ВМС страны было принято в начале июня 2022 года после нескольких неудачных попыток определения подрядчика. Контракт на постройку двух кораблей по усовершенствованному проекту ДВКД "Тарлак" МНО Филиппин и PT PAL подписали 22 июня 2022 года. Церемония резки первой стали для строительства головного ДВКД состоялась 10 августа 2023 года, закладка киля прошла 22 января 2024 года. Одновременно началась резка стали для второго корабля серии. Как планируется, спуск головного ДВКД на воду состоится в 2025 году, а ВМС Индонезии он будет передан к 2026 году.

По данным PT PAL, длина новых кораблей составит 124 м, ширина – 21,8 м, стандартное водоизмещение – 7200 т, полное – 11583 т. ДВКД будут оснащены двумя дизельными двигателями мощностью 3915 л.с. (2920 кВт). Расчетная максимальная скорость – 16 узлов, дальность хода – 9360 морских миль, автономность – 30 суток. Каждый корабль сможет применять два многоцелевых десантных катера (LCU) и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB), а также нести один средний вертолет в ангаре и два на летной палубе. Предполагается, что ДВКД сможет применяться при уровне волнения моря 6 баллов.

Корабли будут построены в конфигурации "адаптирован, но не оснащен", предусматривающей возможность установки после поставки 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, двух 30-мм ДУМВ SMASH компании ASELSAN (Турция), ЗАК, восьми 12,7-мм пулеметов и системы запуска ложных целей C-Guard компании Terma.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить логистическую поддержку поставленных систем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Турция
Филиппины
Компании
PT. PAL
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