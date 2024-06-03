"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни

Посол РФ в Китае: Пентагон готовит для Тайваня "украинский сценарий"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На западных границах России растет напряженность, но и на Востоке неспокойно. В конце мая Тайвань демонстративно посетила правительственная делегация из США — во время масштабных учений китайской армии. Американские СМИ нагнетают обстановку, утверждая, что НОАК вторгнется на остров в ближайшее время. О военных приготовлениях в регионе — в материале РИА Новости.

Серьезность намерений

Цель учений в Пекине не скрывают и не прячут ее за дипломатичными формулировками. Маневры — это "суровое наказание за сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и строгое предупреждение против вмешательства и провокаций внешних сил". Очевидно, имеется в виду и представительная делегация конгресса США, прибывшая на остров.

Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе Источник изображения: © AP Photo / Taiwan Presidential Office

Сомневаться в серьезности намерений командования НОАК не приходится. Китайские корабли и самолеты отрабатывают задачи в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня и у четырех близких к нему островов. Эти маневры легко превратить в морскую блокаду.

Учения начались через несколько дней после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Он призвал Пекин признать независимость островной республики, отметив, что в Тайбэе не пойдут на уступки, несмотря на военную активность КНР. В Пекине ответили, что воля к национальному воссоединению "тверда, как скала". На ее демонстрацию не поскупились: к маневрам привлекли десятки кораблей, самолетов и подводных лодок.

Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая на учениях "Морское взаимодействие — 2021" Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Прецеденты, впрочем, были. В частности, в августе 2022-го — после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Ничего более серьезного не последовало. Но в этот раз западные СМИ очень нервничают.

Западные прогнозы

В частности, британская The Telegraph сообщает, что Китай подготовил для вторжения армаду паромов и гражданских судов, с помощью которых можно перебросить через Тайваньский пролив около 300 тысяч солдат с боевой техникой всего за десять дней. По мнению издания, НОАК также воспользуется этими кораблями для продавливания береговой обороны перед первой волной морского десанта. В Global Press утверждают, что вторжение произойдет уже в июне.

По мнению экспертов Bloomberg, в Пекине могут истолковать дискуссии о независимости Тайваня как переходящие черту или решить, что остров движется к окончательному отделению. Не исключено также, что конфликт возникнет непреднамеренно — например, после случайного столкновения китайских и тайваньских военных самолетов, которые часто летают рядом друг с другом.

Если Пекин все-таки решит применить силу против Тайбэя, для этого есть целый ряд вариантов, в том числе без объявления полномасштабной войны, полагают специалисты. Но даже захват одного из прибрежных островов чреват эскалацией. Это повлечет за собой воздушные и ракетные удары Китая, блокаду Тайваня и морское вторжение.

Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая Источник изображения: © AP Photo / Zha Chunming

Россия считает эти подозрения надуманными. "Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО, — заявил посол в Пекине Игорь Моргулов. — Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Китая и Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении КНР по украинскому сценарию".

Подготовка к войне

В апреле Пентагон провел учения на Филиппинах, в ходе которых на так называемой первой цепи островов были развернуты новейшие комплексы Typhon с ракетами средней дальности. С этих позиций им по силам атаковать цели не только в Тайваньском проливе, но и в глубине материкового Китая. Маневры завершились, увезли ли американцы ракеты домой — неизвестно.

Еще один тревожный признак — активная переброска топлива на военно-морские базы и аэродромы США на Гуаме. Только в январе Пентагон переправил ближе к потенциальному театру военных действий почти 148 миллионов тонн дизеля. Дополнительные военно-морские силы пока не подтягивают. Это произойдет только при серьезной эскалации.

И американцы, судя по их риторике, к ней активно готовятся. Прибывший на Тайвань в составе американской делегации председатель комитета по иностранным делам Майкл МакКол пообещал предоставить "самое совершенное оружие, а не старое, как Украине". Вероятно, в первую очередь в Тайбэе хотят современные комплексы ПВО и береговой обороны, высокоточные боеприпасы, дроны, средства связи и РЭБ.

Истребители F-16 ВВС Тайваня Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

Тайвань для Вашингтона действительно гораздо ценнее, чем Украина. Одна из главных тому причин — корпорация Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем, микрочипов, без которых сейчас практически ничего не работает. Доля глобального рынка в 52,1% — не шутка. Вашингтон не собирается рисковать столь важным активом.

Впрочем, американцы пока не торопятся идти на крайние меры, такие как размещение на Тайване постоянного воинского контингента. Многочисленные симуляции и военные игры Пентагона демонстрировали, что уверенной победы над Китаем не получится. В девяти случаях из десяти верх одерживала НОАК. Одолеть ее удалось, лишь введя в симуляцию перспективные истребители шестого поколения и прочий хай-тек из будущего.