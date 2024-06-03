На вооружение подразделений ТОФ на Камчатке поступили БПЛА и FPV-дроны

На вооружение подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцирующихся на Камчатке и выполняющих задачи по борьбе с диверсионными силами и средствами противника, поступили разведывательные беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Это повысит их возможности по противодействию диверсантам на объектах флота в местах базирования и на прилегающей акватории, рассказали 31 мая в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Более 40 военнослужащих прошли курс обучения по управлению и применению FPV-дронов под руководством инструкторов с боевым опытом применения ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации (СВО).

По словам Андрея, обучающегося на оператора БПЛА, курс длился две недели. Объясняли доходчиво, непреодолимых сложностей не возникало — при необходимости можно было подойти к инструктору с вопросом.

«Дается легко, но не каждому. Отработали элементы взлета, пикирования, проходили различные маршруты, научились собирать дроны, правильно устанавливать программы, как их правильно перепрошивать», — добавил он.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучили конструкцию и характеристики БПЛА, затем обучались пилотировать дроны на компьютерных тренажерах. В ходе последнего этапа пилоты приобретают навыки управления разведывательными и FPV-дронами на местности. В том числе с полезной нагрузкой для боевого применения.

Главными задачами для операторов разведывательных и ударных БПЛА станут поиск, обнаружение, идентификация и уничтожение надводных и наземных объектов в районах базирования сил ТОФ на Камчатке. Кроме того, подразделения БПЛА с новыми летательными аппаратами будут осуществлять визуальный контроль за мероприятиями боевой подготовки, по уточнению рельефа местности, производить оценку состояния объектов военной инфраструктуры.

16 мая более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками. В учении участвовали корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

22 апреля подразделения службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) провели тактико-специальное учение на Камчатке. В течение нескольких дней военные химики ставили аэрозольные завесы, скрывающие рельеф местности и защищающие от высокоточного оружия основные и ложные позиции станций радиоэлектронной борьбы, используя специальные машины ТДА-3.