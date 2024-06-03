Армия США начала получать полевые квадрокоптеры

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X10D

Офис управления проектами беспилотных авиационных систем армии США (PM UAS) начал передачу полевых квадрокоптеров в войска. Первый поставляемый в армию комплекс получил обозначение «разведывательная система ближнего радиуса действия» (SRR).

Как указали в PM UAS, БПЛА повышают оперативную гибкость и маневренность на поле боя за счет улучшения обнаружения угроз, определения безопасных маршрутов и сведения к минимуму воздействия опасностей.

Я благодарен за то, что теперь у меня есть системы SRR, за то, что я начал их использовать

- заявил сержант взвода 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии.

Источник изображения: topwar.ru

Датчик FLIR Boson+ перспективного дрона X10D обеспечивает детализированное ИК-изображение

SRR – это первый малогабаритный полевой квадрокоптер, который будет развертываться по всей армии. При этом уже ведется создание системы SRR Tranche 2 – речь идет о БПЛА Skydio X10D, разрабатываемом одноименной компанией.

Как утверждается, X10D будет отличаться улучшенной автономностью, новым контроллером, передовыми камерами, модульной и открытой архитектурой, что позволит быстро интегрировать новые технологии и возможности по мере дальнейшего развития БПЛА.

Skydio X10D – это первый малогабаритный БПЛА, обеспечивающий бесперебойную работу в режиме 24/7, с революционной чувствительностью при работе в ночном режиме, которая позволяет осуществлять автономный полет с обходом препятствий в условиях нулевой освещенности

- отмечает разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Камеры, используемые перспективным дроном X10D

Как указывается, X10D является первым в истории малогабаритным БПЛА, в который встроен датчик FLIR Boson+, обеспечивающий высочайшее качество тепловизионной съемки и точные радиометрические показания.

Максимальная скорость полета X10D составляет 45 км/ч, время развертывания менее 40 секунд.