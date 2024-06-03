The War Zone считает символической эффективность модифицированных украинских катеров

Как передает портал, ракеты для РСЗО "Град" "и так являются довольно неточным оружием, а стрельба из них с очень маленькой лодки, пока та покачивается на волнах, будет еще менее точной"

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Эффективность модифицированных безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых можно запускать ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", является чисто символической. Такое мнение содержится в статье портала The War Zone, опубликованной 22 мая.

По его мнению, ракеты для РСЗО "Град" "и так являются довольно неточным оружием, а стрельба из них с очень маленькой лодки, пока та покачивается на волнах, будет еще менее точной". "Какой бы тип системы наведения ни использовался, результаты будут довольно беспорядочными", - считает портал. Так, "если на суше недостаточную точность можно компенсировать постоянными залпами гораздо большего количества реактивных снарядов "Град", то при пуске с небольшого безэкипажного катера такой возможности нет". Как считает The War Zone, "результаты таких обстрелов будут весьма противоречивыми, а то и вовсе символическими". При этом, подчеркивает портал, Россия "стала гораздо лучше перехватывать их на ранних стадиях и не допускать в свои порты".

С учетом этих факторов в статье ставится под сомнение необходимость приобретать в большом количестве эти катера, каждый из которых стоит сотни тысяч долларов.