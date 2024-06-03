Войти
ТАСС

The War Zone считает символической эффективность модифицированных украинских катеров

171
0
0
Украинский безэкипажный катер Magura V5
Украинский безэкипажный катер Magura V5.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Daniyar Sarsenov

Как передает портал, ракеты для РСЗО "Град" "и так являются довольно неточным оружием, а стрельба из них с очень маленькой лодки, пока та покачивается на волнах, будет еще менее точной"

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Эффективность модифицированных безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых можно запускать ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", является чисто символической. Такое мнение содержится в статье портала The War Zone, опубликованной 22 мая.

По его мнению, ракеты для РСЗО "Град" "и так являются довольно неточным оружием, а стрельба из них с очень маленькой лодки, пока та покачивается на волнах, будет еще менее точной". "Какой бы тип системы наведения ни использовался, результаты будут довольно беспорядочными", - считает портал. Так, "если на суше недостаточную точность можно компенсировать постоянными залпами гораздо большего количества реактивных снарядов "Град", то при пуске с небольшого безэкипажного катера такой возможности нет". Как считает The War Zone, "результаты таких обстрелов будут весьма противоречивыми, а то и вовсе символическими". При этом, подчеркивает портал, Россия "стала гораздо лучше перехватывать их на ранних стадиях и не допускать в свои порты".

С учетом этих факторов в статье ставится под сомнение необходимость приобретать в большом количестве эти катера, каждый из которых стоит сотни тысяч долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
09.10.2008
Продавая ракеты Грузии, Ющенко разоружил свою страну. Стали известны скандальные подробности торговли Украины оружием
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
12.08.2008
Расстановка сил. Сравнение боевого потенциала вооруженных сил Грузии, Южной Осетии и России в зоне конфликта
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один