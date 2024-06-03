Как сообщила газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Иран закупил в России гражданские вертолеты примерно на 20 млрд рублей", глава организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи Общества Красного Полумесяца Ирана Бабак Махмуди сообщил в интервью информационному агентству IRNA, что во время последнего визита трагически погибшего 19 мая в катастрофе вертолета Bell 212 президента Эбрахима Раиси в Россию была обсуждена закупка поисково-спасательных и пожарных вертолетов. Последний визит Раиси в Москву состоялся в декабре 2023 года. По словам Махмуди, в начале этого года (1403 иранский год начался 20 марта) было подписано соглашение о закупке 12 таких поисково-спасательных вертолетов, оборудованных для круглосуточных поисков, и еще трех пожарных вертолетов. Начало поставок ожидается в этом году, все машины должны быть поставлены в ближайшие три-четыре года.

Вертолёт Ми-17 организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи Общества Красного Полумесяца Ирана (с) www.avionews.it

Заключение контракта подтвердил источник в российской авиапромышленности, по его словам, речь идет о машинах на платформе Ми-8/17/171. По его словам, стоимость контракта составляет порядка 20 млрд руб.

Иранские гражданские службы имеют в основном набор из приобретенных по большей части в 2000-х гг. вертолетов семейства Ми-17/Ми-171, а также старых западных вертолетов, которые были приобретены еще до революции 1979 г. или куплены потом в обход санкций на вторичном рынке, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Конкретно для Общества Красного Полумесяца Ирана в 2000-х гг. было закуплено три Ми-17В-5 в поисково-спасательном варианте производства Казанского вертолетного завода и еще пять Ми-171, собранных на Улан-Удэнском авиазаводе, продолжает эксперт. Кроме того, уже в 2021 г. была новость о покупке для Общества Красного Полумесяца неназываемого спасательного вертолета в России, продолжает Лямин. В Иране, насколько можно судить, о вертолетах семейства Ми-17 отзываются хорошо, и закупки новых машин в принципе предполагались, так как давно напрашивается замена остающихся старых вертолетов западного производства. При этом Обществу Красного Полумесяца Ирана, да и другим гражданским службам кроме новых Ми-17/171 требуются также более легкие машины, поясняет эксперт. По этой причине еще с середины 2010-х гг. в Иране присматривались к вертолетам "Ансат" и Ка-226Т (последние даже испытывались в Иране), но они оснащены западными двигателями (российские двигатели только начали испытания. - "Ведомости"), а их производители явно не дали бы России разрешения на поставку в Иран.

"Ростех" (куда входит холдинг "Вертолеты России", заводы которого производят такие машины) не ответил на запрос "Ведомостей". Вместе с тем собеседник "Ведомостей" в "Ростехе" сказал: "Вертолеты семейства Ми-8 хорошо знакомы во многих странах мира, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке. Дело прежде всего в высокой надежности и способности летать в сложных условиях, в высокогорье. Иностранные капризные машины, например Bell или Eurocopter, их не выдерживают или ограничивают возможности экипажа в сложных ситуациях".