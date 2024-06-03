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ТАСС

Китайская ракета-носитель Long March 3B

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Long March 3B launches Chinasat-18
Long March 3B launches Chinasat-18.
Источник изображения: www.nasaspaceflight.com

ТАСС-ДОСЬЕ. Китай 30 мая запустил с космодрома Сичан (провинция Сычуань) ракету-носитель Long March 3B с пакистанским спутником связи.

ТАСС подготовил материал о космическом носителе.

Основные сведения

Long March 3B (LM-3B; другое англ. название: Changzheng-3B) принадлежит к семейству ракет-носителей Long March, названных в честь Великого похода армии китайских коммунистов 1934-1936 годов - операции по перегруппировке отрядов под командованием Мао Цзэдуна.

Ракета LM-3B разработана Китайской академией ракетных технологий (англ. CALT), входящей в структуру Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Проект по ее созданию был утвержден в феврале 1993 года.

Характеристики ракеты

LM-3B - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Двигательные установки первой и второй ступени работают на токсичном гептиле (окислитель - азотный тетраоксид). На первой ступени дополнительно используются четыре стартовых ускорителя. Третья ступень оснащена кислородно-водородным двигателем.

Высота ракеты - 55-56 м, диаметр - 3,35 м, стартовая масса - до 459 т, максимальная грузоподъемность - 11,5 т.

КНР использует LM-3B для запуска различных космических аппаратов, в том числе спутников национальной навигационной системы Beidou, автоматических межпланетных станций.

Статистика пусков и инциденты

Ракета-носитель запускается с космодрома Сичан, который расположен в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Первый пуск LM-3B, предпринятый 14 февраля 1996 года, потерпел неудачу. Ракета взорвалась на 20-й секунде полета, под ее обломками погибли шесть человек из числа персонала космодрома. В результате аварийного запуска был потерян американский спутник связи Intelsat-708. В ходе следующего пуска, состоявшегося 19 августа 1997 года, ракета LM-3B успешно вывела в космос филиппинский спутник связи Agila-2.

Частично успешным был пуск 31 августа 2009 года, когда из-за нештатной работы третьей ступени ракеты не удалось вывести на расчетную орбиту индонезийский спутник связи Palapa-D. В результате для достижения нужной высоты космическому аппарату пришлось задействовать собственные двигатели. Аналогичная ситуация произошла 18 июня 2017 года при запуске китайского спутника Zhongxing-9A, предназначенного для прямой радио- и телетрансляции. Он также самостоятельно скорректировал свой полет.

Пуск 9 апреля 2020 года стал вторым аварийным в истории эксплуатации LM-3B. Из-за сбоя в работе двигательной установки третьей ступени ракета не смогла набрать необходимую для выхода на орбиту скорость. Ее верхняя ступень с индонезийским спутником связи Palapa-N1 достигла высоты около 170 км и затем упала в океан.

Всего, по данным CASC, по состоянию на 30 мая включительно было проведено 95 пусков ракеты-носителя, из них 2 неудачные и 2 частично успешные. В частности, с помощью LM-3B в космос выводились автоматические межпланетные станции к Луне: в 2013 году - "Чанъэ-3" с луноходом "Юйту", в 2018 году - "Чанъэ-4" с посадочным модулем и вторым китайским луноходом.

Предыдущий запуск при помощи LM-3B состоялся 9 мая. Тогда ракета вывела на околоземную орбиту китайский спутник Smart SkyNet 1-01, предназначенный для испытания разработок в области связи.  

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Китай
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2020-й год
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