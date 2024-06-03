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Военное обозрение

Израильская армия использовала БТР M113 в качестве подрывной машины

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно опубликованным в сети изображениям, ЦАХАЛ снял с консервации БТР M113 Zelda и, как утверждается, применяет их в качестве подрывных машин.

Израильская армия использует беспилотные бронетранспортеры в секторе Газа для перевозки взрывчатых веществ и разрушения вражеских зданий

- говорится в издании Haaretz.

Как поясняют командиры ЦАХАЛ прессе, М113 задействованы с самого начала войны; некоторые из них также оснащаются противотанковым оружием с дистанционным управлением. Выступая в роли «джихадмобиля», БТР расчищают от неприятеля территории на особо угрожаемых направлениях.

Предполагается, что они сыграли ключевую роль в битве за Филадельфийский коридор в Рафахе, стратегическом районе, проходящем вдоль границы Газы и Египта, который служил линией снабжения ХАМАС. Затем беспилотные БТР использовались для продвижения дальше на запад по коридору, расширяя линию фронта в направлении моря.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, с началом операции в секторе Газа беспилотные Zelda занимаются перевозкой матчасти, не подвергая опасности солдат на логистических маршрутах.

M113 Zelda представляет собой израильскую модификацию американского БТР M113, адаптированную для жаркого климата региона. На этой машине может быть установлен 12,7-мм пулемет и четыре 7,62-мм пулемета. Беспилотная версия, созданная в 2014 году, управляется дистанционно и может развивать скорость до 50 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
США
Продукция
M113 БТР
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