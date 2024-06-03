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ТАСС

СМИ: ЗРС С-500 "Прометей" ознаменуют новую эру противовоздушной обороны

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ЗРС С-500 "Прометей"
ЗРС С-500 "Прометей".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" ознаменуют новую эру противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность воздушного пространства с беспрецедентной эффективностью и надежностью. Это констатирует Youtube-канал Defense TV.

Авторы видеоролика подчеркивают увеличенный радиус действия и передовые ракетные и радиолокационные технологии российских систем. Кроме того, система обладает высокой устойчивостью к электронным помехам, что обеспечивает ее эффективность в самых сложных сценариях боевых действий.

Канал отмечает, что "секретом убийственных способностей С-500 кроется в его мощном радаре и компьютерной системе". "Эта технология способна молниеносно обрабатывать данные радара, выдавая точную информацию о целеуказании для пусковых установок и ракет", - подчеркивается в видео.

ЗРС С-500 "Прометей" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. 23 апреля экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в этом году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, в том числе в модификации противоракетной обороны (ПРО). 

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
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