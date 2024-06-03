Броня легка: в России освоили выпуск инновационных бронежилетов

Отечественные материалы позволяют снизить массу изделия на 35% без потери защитных характеристик

В России начали выпускать бронежилеты с плитами из отечественного карбида бора — это самый легкий и прочный материал, способный остановить автоматную или пулеметную пулю. При этом он позволяет снизить массу изделия на 35%. Новый бронежилет получил высший класс защиты — БР-5 и уже поставляется в войска в зоне СВО. С этим и другими изделиями корреспондент «Известий» ознакомился в «Экспоцентре» в Москве. Отечественные разработки сейчас широко представлены на специализированной выставке «Экипировка».

Карбид бора и броня

Бронежилет выпускает НПО «Фронт» — это группа компаний и предприятий, расположенных в нескольких городах, в числе которых Донецк и Красноярск. Их изделие соответствует высшему классу защиты, принятому в России, — БР-5. Бронепанель состоит из двух слоев: непосредственно пластины из горячепрессованного карбида бора и подложки из органокомпозита арамид. Все материалы — отечественного производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Вес анатомической панели из карбида бора размером 315 на 255 мм — всего 2400 грамм.

Благодаря новому материалу ее вес удалось снизить на 35% по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов.

— Сейчас есть три вида керамики, которые можно использовать при изготовлении бронепанелей, — оксид алюминия, карбид кремния и карбид бора, — рассказал «Известиям» директор НПО «Фронт» Михаил Кондрусь. — Последний из них — лучше всех по своим свойствам. Он самый крутой, самый прочный, самый легкий, ну и, конечно, самый дорогой. Я могу сказать, что мы — единственное производство на территории РФ, которое может сделать такое изделие. У нас свое производство, полностью отечественное. Мы ничего не покупаем в Китае.

Сам жилет сшит из арамидной ткани, баллистические свойства которой на 15–20% выше мировых аналогов — кевлара и тварона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

По словам производителей, бронежилет выведет на новый уровень выживаемость военнослужащего — за счет снижения массы изделия и удобства ношения, а также высоких защитных характеристик.

Изделия уже поставляются в зону СВО, и производители уже получили от наших бойцов хорошие отзывы.

НПО «Фронт» также выпускает противоосколочный костюм.

— Весит всего 2,5 килограмма и закрывает 90% тела, — отметил Михаил Кондрусь. — Изготовлен тоже из отечественного материала — арамида.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Костюм давно поступает бойцам в зону СВО. Производители говорят, что он легко «держит» небольшие осколки — например, от ВОГов (гранат для подствольных гранатометов) и сделанных на их основе боеприпасов для сброса с квадрокоптеров.

— Бойцам, участвовавшим в боях в зоне СВО, изделие нравится, — говорят производители.

Тюнингованный «Калашников»

На выставке «Экипировка» сразу же бросается в глаза, что многие российские фирмы начали изготавливать тюнинг для стрелкового оружия. Компания «К.Арма» производит целую линейку таких изделий.

— Сейчас много оружия, изготовленного с применением традиционных материалов, например дерева, — рассказал «Известиям» коммерческий директор компании «К.Арма» Виталий Чевела. — Мы, например, предлагаем поменять деревянный приклад на телескопический, изготовленный из современных материалов. Его длину боец может отрегулировать под себя. Также на «Калашников» можно установить более анатомически правильные пистолетные рукоятки. Они кроме всего прочего прорезиненные — летом рука потеет, но не скользит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

По словам изготовителя, такие улучшения серьезно облегчают жизнь в боевых условиях.

— Мы давно активно помогает нашим бойцам в СВО, — отмечает Виталий Чевела. — Наша компания уже попала в американский санкционный список. Мы этому рады — значит, все правильно и эффективно делаем. Спасибо им за внимание.

Также «К.Арма» изготавливает варианты тюнинга для модернизации снайперских винтовок Драгунова (СВД) и пистолетов Макарова (ПМ).

Роботы под Бердычами

Вологодское ООО «Фронт» показало на выставке короба и ленты для автоматических гранатометов и пулеметов, включая крупнокалиберные. Они тоже поставляют свои изделия в зону проведения спецоперации.

— Наши короба и ленты используются при изготовлении боевых роботов «Курьер», — рассказал «Известиям» гендиректор ООО «Фронт» Илья Добрынинский. — Эти машины вооружены пулеметами и АГСами. Они недавно действовали под Бердычами в зоне СВО. Машины хорошо отработали. Наши комплектующие тоже не подвели — ими остались довольны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Компания «НОВО» занимается разработкой и производством приборов наблюдения. На выставке они представили линейку тепловизионных прицелов.

— Мы делаем, скажем так, умные прицелы, — рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика Алексей Тюхтенко. — В него встроен баллистический модуль, который сам считает поправки. То есть это сразу снижает требования к квалификации стрелка. Ему не требуется длительное обучение, можно малоподготовленного человека практически сразу послать работать уже на серьезные дистанции. Это дает нашим подразделениям преимущество над противником.

СВО дала импульс

— Выставка пять лет назад была гораздо меньше, — отмечают многие участники мероприятия.

По их словам, специальная военная операция дала импульс развития большому количеству отечественных КБ, НПО и небольших компаний, ведущих разработки или занимающихся выпуском военного снаряжения или оборудования.

Сейчас отечественные производители выпускают самый широкий спектр изделий — от обуви и одежды до оружия, оптики и медицинских средств.

Богдан Степовой