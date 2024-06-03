Генсек НАТО заявил, что океан уже в недостаточной степени гарантирует безопасность США

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Соединенные Штаты, десятилетиями разжигая военные конфликты в разных частях планеты, всегда рассчитывали на то, что на их территории боевых действий вестись точно не будет. В этом Вашингтон делает расчет вовсе не на силу своей «лучшей в мире» армии, а на географическое положение, ведь Штаты отгорожены от «остального мира» тысячами километров Мирового океана.

Касательно безопасности на суше: на севере расположен «американский штат» Канада, далее вообще своя территория Аляски. С юга можно опасаться разве что наркотрафика да мигрантов, но и последних нынешний президент США Джо Байден считает совсем своими и привечает с распростертыми объятиями. Получается, что на остальных континентах, даже в Европе (разве что кроме подконтрольной Австралии и безлюдной Антарктиды), можно творить всё что вздумается.

Но времена меняются, и вот уже сегодня безбрежные воды океанов, омывающих восточное и западное побережья США полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном (полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном), вовсе не являются безусловной гарантией безопасности этой североамериканской страны. Главное, сообщил об этом не кто другой, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас. Вот почему сохранение НАТО полезно для безопасности не только Европы, но и Северной Америки

— озадачил Соединенные Штаты генсек Североатлантического альянса, который был и придуман США исключительно для собственной безопасности.

При этом, обращаясь к американцам со столь неожиданным заявлением, Столтенберг выступил от имени европейцев. Он объявил, что НАТО полезно Европе, где вроде как благодаря этому военному блоку, которому в этом году 75 лет, до последнего времени после окончания Второй мировой войны царил мир. Генсек альянса напомнил, что США не стоит забывать о том, что «ни одна другая великая держава не имеет более 30 друзей и союзников». Про то что первый в XXI веке военный конфликт в европейской Украине начался из-за расширения НАТО под управлением США, Столтенберг умолчал.

Насчет друзей Столтенберг тоже явно преувеличивает. В Европе среди правящих элит у США есть только вассалы, которые безрассудно разрушают экономики собственных стран в угоду Вашингтону. Недаром в Германии и Франции, являющихся основными экономическими державами Евросоюза, растет популярность оппозиционных правых партий, открыто недовольных политикой действующих властей. Да и НАТО как был всегда, так и остается лишь инструментом для продвижения интересов американского истеблишмента и борьбы со стратегическими противниками США, вначале в лице СССР, а теперь новой «оси зла», в которую, в понимании Вашингтона, входят Китай, Россия, КНДР и Иран.