«Мастер на все руки»: в Британии представлен концепт ударно-десантного литорального корабля Fearless

Источник изображения: topwar.ru

Британская компания Steller Systems представила концепт «литорального ударного корабля» Fearless. Разработчик надеется, что предлагаемый им проект заинтересует Королевский флот, который запустил программу «многоцелевого корабля поддержки» MRSS, предполагающую закупку нового класса компактных, но хорошо вооруженных вымпелов, способных проводить десантные операции.

Fearless длиной 170 м при полной загрузке имеет водоизмещение около 15,5 тыс. тонн и вместимость около 800 погонных метров (для сравнения, для док-десантных кораблей класса Bay это 1200 пог. м, а для десантно-вертолетного корабля-дока типа Albion 500 пог. м).

Традиционно десантные суда оснащены кормовой рампой, в то время как «инновационная надувная система спуска и подъема» (ILARS), предлагаемая Steller System, позволяет использовать кормовой трап. Он дает возможность спускать на воду и поднимать суда длиной до 20 м и весом до 30 т. Это могут быть десантные единицы и беспилотники. Хотя это устройство не такое универсальное, как затопляемая док-станция, зато оно экономит пространство и вес. Также доступ на палубу может осуществляться через дополнительные боковые створы.

Источник изображения: topwar.ru

Пространство на верхней палубе доступно для размещения до 5 контейнеров TEU или дополнительных систем вооружения. В ангаре могут расположиться два вертолета размера Merlin или комбинация вертолетов и БПЛА.

Двигательная установка, сочетающая обычные валопроводные системы и азиподы, позволяет кораблю развивать скорость до 30 узлов, что намного быстрее обычных десантных судов. Такая скорость позволит Fearless быстро менять позиции для совершения рейдовых вылазок на широком театре военных действий, прежде чем осуществить высадку. Затем корабль может быстро покинуть угрожаемую зону для проведения других операций или для принятия на борт очередных десантных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Тяжелое вооружение включает два орудия: 127-мм Mk4 отвечает за корабельную огневую поддержку, в то время как 76-мм Super Rapid является универсальным средством поражения, которое также может обеспечить ПВО и ПРО при использовании современных боеприпасов. Кроме того, имеется шахта с ВПУ, подходящей для размещения ракет различного функционала. Ближняя защита представлена 30-мм пушкой, установками Phalanx CIWS и DragonFire LDEW. Всё это дополняется основным радаром, характерным для фрегатов, и системами «мягкого поражения» [приманки, глушилки, завесы и тому подобное].

Fearless – это гибридная конструкция, сочетающая вооружение фрегата с возможностями десантирования. При использовании в качестве ударного средства при атаках побережья он может действовать в зонах повышенного риска, уменьшая потребность в ценном сопровождении для своей защиты

- отмечается в британском издании Navy Lookout.

Как указывается, концепция многоцелевого судна всегда будет вызывать споры, поскольку многие утверждают, что лучше строить специализированные корабли, а не «мастеров на все руки», которые обменивают превосходство в конкретной области на оперативную гибкость.