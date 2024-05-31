Войти
Военное обозрение

«Мастер на все руки»: в Британии представлен концепт ударно-десантного литорального корабля Fearless

307
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британская компания Steller Systems представила концепт «литорального ударного корабля» Fearless. Разработчик надеется, что предлагаемый им проект заинтересует Королевский флот, который запустил программу «многоцелевого корабля поддержки» MRSS, предполагающую закупку нового класса компактных, но хорошо вооруженных вымпелов, способных проводить десантные операции.

Fearless длиной 170 м при полной загрузке имеет водоизмещение около 15,5 тыс. тонн и вместимость около 800 погонных метров (для сравнения, для док-десантных кораблей класса Bay это 1200 пог. м, а для десантно-вертолетного корабля-дока типа Albion 500 пог. м).

Традиционно десантные суда оснащены кормовой рампой, в то время как «инновационная надувная система спуска и подъема» (ILARS), предлагаемая Steller System, позволяет использовать кормовой трап. Он дает возможность спускать на воду и поднимать суда длиной до 20 м и весом до 30 т. Это могут быть десантные единицы и беспилотники. Хотя это устройство не такое универсальное, как затопляемая док-станция, зато оно экономит пространство и вес. Также доступ на палубу может осуществляться через дополнительные боковые створы.

Источник изображения: topwar.ru

Пространство на верхней палубе доступно для размещения до 5 контейнеров TEU или дополнительных систем вооружения. В ангаре могут расположиться два вертолета размера Merlin или комбинация вертолетов и БПЛА.

Двигательная установка, сочетающая обычные валопроводные системы и азиподы, позволяет кораблю развивать скорость до 30 узлов, что намного быстрее обычных десантных судов. Такая скорость позволит Fearless быстро менять позиции для совершения рейдовых вылазок на широком театре военных действий, прежде чем осуществить высадку. Затем корабль может быстро покинуть угрожаемую зону для проведения других операций или для принятия на борт очередных десантных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Тяжелое вооружение включает два орудия: 127-мм Mk4 отвечает за корабельную огневую поддержку, в то время как 76-мм Super Rapid является универсальным средством поражения, которое также может обеспечить ПВО и ПРО при использовании современных боеприпасов. Кроме того, имеется шахта с ВПУ, подходящей для размещения ракет различного функционала. Ближняя защита представлена 30-мм пушкой, установками Phalanx CIWS и DragonFire LDEW. Всё это дополняется основным радаром, характерным для фрегатов, и системами «мягкого поражения» [приманки, глушилки, завесы и тому подобное].

Fearless – это гибридная конструкция, сочетающая вооружение фрегата с возможностями десантирования. При использовании в качестве ударного средства при атаках побережья он может действовать в зонах повышенного риска, уменьшая потребность в ценном сопровождении для своей защиты

- отмечается в британском издании Navy Lookout.

Как указывается, концепция многоцелевого судна всегда будет вызывать споры, поскольку многие утверждают, что лучше строить специализированные корабли, а не «мастеров на все руки», которые обменивают превосходство в конкретной области на оперативную гибкость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
EH-101
HMS Albion
Phalanx CIWS
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.12.2022
Спущен на воду головной британский фрегат Glasgow нового типа 26
25.10.2021
Британцы «заселяют» фрегат нового поколения
19.04.2021
Постройка «Глобального боевого корабля» перешла на новый этап
04.07.2017
Выдан контракт на постройку первых трех британских фрегатов типа 26
24.07.2013
Драконы на службе Её Величества
12.12.2011
Проект фрегата Type 26 для ВМС Великобритании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 03:24
  • 1
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 03:24
  • 1655
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 03:05
  • 1
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 31.05 03:01
  • 4
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 31.05 00:35
  • 6
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)