Компания «ИРТ» анонсировала компактный «пенопластовый» БПЛА

В России создали «пенопластовый» беспилотник

Специалисты ИРТ («Интегральных роботизированных технологий») в ходе работы международной выставки «Комплексная безопасность» показали беспилотник «ИРТ-Скаут», отличающийся пенопластовым корпусом и компактными размерами. БПЛА предназначен для ведения разведки.

Запускается «ИРТ-Скаут», наделенный электрическим двигателем, с рук. Он может действовать на расстоянии до 50 км с максимальной скоростью 90 км/ч, а с полезной нагрузкой в 200 граммов «ИРТ-Скаут» может находиться в воздухе около часа. Как пояснили в «Интегральных роботизированных технологиях», пенопласт для изготовления корпуса дрона «ИРТ-Скаут» был выбран в целях снижения стоимости и заметного упрощения ремонта беспилотника в полевых условиях.

Макс Антонов