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Ростех

Разработка Ростеха обеспечит устойчивую проводную связь воинских подразделений

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Полевой коммутатор «ПОЛЕ-МБШ»
Полевой коммутатор «ПОЛЕ-МБШ».
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку нового полевого коммутатора «ПОЛЕ-МБШ». Оборудование предназначено для обеспечения ручной телефонной связи с абонентами в полевых условиях, а также в составе узлов связи командных пунктов Минобороны России. Устройство может работать в широком диапазоне температур и весит всего 7 кг, что в три раза меньше существующих аналогов.

Система проводного подключения является наиболее безопасным решением в военно-полевых условиях. В рамках современных боевых действий, когда противник активно применяет средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы, актуальность ручной телефонной связи возросла.

Новый носимый полевой коммутатор «ПОЛЕ-МБШ», разработанный инженерами Концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), позволяет обеспечить подключение двух линий для работы в режиме соединения со станциями АТС.

Ключевой особенностью устройства является подключение до 20 двухпроводных абонентских линий с телефонными аппаратами, оборудованными системой местных батарей. Связь с абонентами радиосети осуществляется через подключение к коммутатору радиостанции с функцией дистанционного управления.

«Обеспечение надежной связи в полевых условиях – одна из важнейших составляющих успеха ведения боевых действий. Система проводной связи позволяет обеспечить эффективное информационное взаимодействие на передовой без риска «прослушки» врагом или обнаружения личного состава с помощью радиолокационных средств. Новый коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» имеет высокие эксплуатационные характеристики – наработка на отказ составляет не менее 10 000 часов, а срок службы аппарата – не менее 10 лет», – рассказал заместитель генерального директора Концерна «Автоматика», руководитель приоритетного технологического направления «Технологии кибербезопасности» Андрей Севериненко.

Новый коммутатор может работать в полевых условиях в диапазоне температур от -40 до +50 °С при относительной влажности окружающей среды до 98%.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
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