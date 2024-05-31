Белоусов считает основной задачей улучшение единой системы ПВО РФ с Казахстаном

Министр обороны России поблагодарил главу военного ведомства Казахстана за теплый прием

АЛМА-АТА, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов считает одной из основных задач двустороннего сотрудничества с Казахстаном совершенствование единой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основными направлениями двустороннего сотрудничества он (Белоусов - прим. ТАСС) назвал совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, обмен опытом по вопросам деятельности вооруженных сил, обеспечение функционирования на территории республики испытательных полигонов Минобороны России, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров. Глава российского военного ведомства предложил обсудить на встрече [с казахстанским коллегой] актуальные вопросы партнерства двух стран в военной сфере и наметить пути его развития", - сообщили там.

Министр обороны России поблагодарил главу военного ведомства Казахстана за теплый прием, отметив, что рад личному знакомству с коллегой.