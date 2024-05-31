Белоусов: сотрудничество РФ и Казахстана поддерживает стабильность в Центральной Азии

Министр обороны России отметил, что ситуация в мире крайне сложная и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению

АЛМА-АТА, 30 мая. /ТАСС/. Взаимодействие России и Казахстана выстраивается на основе союзничества и стратегического партнерства, являясь важнейшим фактором поддержания стабильности в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Казахстан - союзник и стратегический партнер России. На этой основе выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим, одним из важных факторов поддержания стабильности во всем Центральноазиатском регионе", - сказал он в ходе рабочей встречи с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате. При этом он отметил, что ситуация в мире крайне сложная и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, в том числе в Центральноазиатском регионе.