Действует элегантно. Запад согласен на капитуляцию Украины (iDNES.cz, Чехия)

iDNES: Запад согласен на капитуляцию Украины и подталкивает ее к переговорам

Союзники Украины все чаще говорят о мирных переговорах с Россией, пишет iDNES. Возможно, на конференции в Швейцарии Киев как раз подтолкнут к дипломатии. Причем действовать Запад будет элегантно: выживание Украины назовут ее победой. Хотя по сути переговоры станут капитуляцией.

Адам Гаек

Не только порой преждевременные высказывания президента Чешской Республики Петра Павла, но и утечки из британских дипломатических кругов подсказывают, что западные союзники Украины все чаще обсуждают мирные переговоры с Россией. Первым шагом может стать июньская конференция недалеко от города Люцерна. Россию туда не пригласили, но она проявляет готовность к примирению. Почему, если на поле боя ее дела идут успешно?

Нигде перед вами не откроется такого прекрасного вида на бирюзовые воды озера, раскинувшегося на границе четырех швейцарских кантонов, как в отеле Бюргеншток. На шикарном курорте в свое время отдыхали Одри Хепберн, Шон Коннери и Конрад Аденауэр (…).

В середине июня этот роскошный отель, возвышающийся на скале над озером, будет переполнен людьми, а его окрестности будут патрулировать четыре тысячи военных и полицейских. Правительство нейтрального государства соберет там делегатов более чем из 160 государств мира, чтобы по прошествии более чем двух лет после начала конфликта на Украине попытаться найти путь к "справедливому и стабильному миру, основанному на международном праве и уставе ООН".

Ожидания, мягко говоря, не преувеличены. Россию на конференцию, которая расценивается, прежде всего, как украинская попытка объединить мир вокруг своего мирного плана из десяти пунктов, не пригласили вообще. Но, как передало ВВС, скорее всего, не приедет туда и американский президент Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис.

"Владимир Путин будет аплодировать стоя", — несколько болезненно отреагировал на новость о предстоящем отсутствии 81-летнего Байдена Владимир Зеленский. Китайцы тоже не отправят в Швейцарию ни одного делегата, и поэтому наиболее видными лидерами, которые смогут полюбоваться видами на швейцарское озеро, будут немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.

Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над оккупированными областями, а кроме того, российская армия получит время окрепнуть и по прошествии какого-то времени продолжить подминать под себя Украину.

Поэтому любая идея, касающаяся мирных переговоров с русскими, для большинства украинцев неприемлема. Опросы общественного мнения на этот счет не меняются, и люди по-прежнему считают конфликт с Россией войной за выживание украинского народа.

Согласно февральскому опросу Киевского международного института социологии, 73% украинцев готовы продолжать воевать столько, сколько будет нужно. Практически такие же цифры опрос показал и два года назад.

Павел (не)меняет решение, и Кэмерон у Трампа

Осторожные слова о необходимости переговоров с Россией, таким образом, слышны в основном от Запада. Например, в начале мая итальянский министр обороны объявил, что экономические санкции против России провалились и Западу следует более активно искать дипломатическое решение. "Единственный выход из этого кризиса — обратиться ко всем сторонам, достигнуть как можно скорее перемирия, а потом и мира", — заявил Гвидо Крозетто.

"Реалистичный" взгляд в середине мая представил и президент Петр Павел. По его словам, было бы наивно полагать, что Украина в обозримом будущем получит обратно оккупированные территории. "Мы должны остановить конфликт, а потом начать обсуждать будущее устройство. Возможен некий компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые выступят гарантом договора", — сказал он "Скай ньюс".

Некоторые СМИ обвинили президента Чешской Республики во внезапной смене позиции. Однако их критика не вполне справедлива, поскольку еще в июле прошлого года, когда в Запорожской области начиналось безуспешное украинское контрнаступление, Петр Павел сказал, что у Украины есть шансы на территориальные приобретения до конца 2023 года. Потом, по его словам, из-за грядущих американских выборов придет время садиться за стол переговоров.

Да, речь о Дональде Трампа, который уже несколько раз хвалился, что остановит клнфликт в течение 24 часов. Самые верные поклонники культа MAGA (от английского "Сделаем Америку снова великой" — прим. ред.) на протяжении нескольких месяцев саботировали в Конгрессе пакет помощи Украине. Именно ради принятия этого пакета во Флориду в апреле якобы ездил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, который всячески увещевал там Трампа.

"Какими должны быть реальные условия, чтобы вы в январе, став президентом, смогли добиться соглашения? Чтобы стороны держались линий и несли за это соответствующую ответственность", — спросил Кэмерон, как передал "Сандей таймс". Дональд Трамп якобы ответил: "Ко мне с этим еще никто не приходил. Я рад, что мы об этом побеседовали".

Действительно ли визит Кэмерона помог разблокировать помощь Украине в Конгрессе, мы в ближайшее время не узнаем. Разумеется, британское правительство опровергло новость, опубликованную изданием, которое традиционно располагает достоверными источниками в Консервативной партии. Неужели министр иностранных дел втайне склонял кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки к соглашению о фактическом разделе Украины? Скандал! Чушь!

Что такое "победа"

Но дело не только в Трампе и в затягивании с пакетом, включающим поставки артиллерийских снарядов и зенитных ракет, в результате которого русские сейчас медленно продвигаются на Донбассе. "Утверждение помощи ничего не меняет в генеральной американской линии относительно завершения конфликта. Эту линию разделяет как президент Джо Байден, так и кандидат в президенты Дональд Трамп. По их мнению, вооруженный конфликт должен завершиться так называемым переговорным урегулированием", — написала какое-то время назад украинский аналитик Алена Гетманчук.

"Их позиции, разумеется, различаются. Североатлантический альянс хотел бы провернуть все элегантно, чтобы создать впечатление, что переговоры проходят по его инициативе и с учетом интересов Украины. Трамп не скрывает, что собирается действовать по собственному плану и добиться решения конфликта в течение 24 часов", — сказала в конце апреля глава киевского аналитического центра New Europe Center, желая умерить восторги от принятия Конгрессом пакета помощи.

По ее мнению, ясно, что администрация Джо Байдена считает российскую спецоперацию, прежде всего, проблемой европейцев, и в качестве приемлемого варианта рассматривает сохранение пусть и обкромсанного украинского государства. Это отражается, в первую очередь, в хитром определении "украинской победы", сформулированном американской политической элитой.

"Нынешняя администрация сделала ряд заявлений о том, что со стратегической точки зрения Россия уже проиграла, а Украина выиграла. Это замещающая концепция, которая ставит знак равно между украинской победой и выживанием. Вы выжили, и это ваша победа", — отмечает Гетманчук на страницах "Европейской правды".

Кроме того, осторожную дискуссию о мирных переговорах ловко подпитывает и сама Россия. Агентство "Рейтер" со ссылкой на четыре источника в Кремле сообщило, что Владимир Путин готов сесть за стол переговоров и отдать приказ о перемирии по нынешней линии фронта. Но на возможных переговорах пришлось бы "признать новую реальность", то есть признать российской примерно пятую часть украинской территории.

В основу переговоров якобы должны лечь российские предложения с провалившихся стамбульских переговоров в апреле 2022 года. Русские тогда ушли из-под Киева, а главным пунктом их повестки было якобы требование, чтобы Украина отказалась от идеи вступить в НАТО, значительно сократила свою армию и дала особый статус русскоязычным восточным регионам.

С точки зрения Украины это капитуляция. Но, отправляя "мирные сигналы", Владимир Путин может улучшить на Западе свой имидж и проявить себя разумным государственником, который не готов продлевать вооруженный конфликт до бесконечности. Напротив, Владимир Зеленский, которого Путин называет главным препятствием для своих предложений, сегодня выставлен нелегитимным президентом Украины.

Но зачем добиваться переговоров, если Россия успешна на поле боя? Одна из причин — как раз будущая конференция в Швейцарии, где Украина попытается мобилизовать слабеющую волю своих союзников и привлечь на свою сторону страны развивающегося мира. Это попытка саботировать саммит и сломить западную решимость продолжать помогать Украине воевать до тех пор, пока российская армия не выдохнется и Москве не придется сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.

Из украинских СМИ очевидны опасения, что к сигналам Владимира Путина действительно прислушивается все больше государств. "Некоторые западные страны, ограничивая помощь, подталкивают Украину к "переговорам", а значит, и к уступкам России, хотя, быть может, сами того не хотят. Пока Украине удалось отстоять идею о том, что российское присутствие нежелательно. Но лагерь государств, руководствующихся принципом "мир любой ценой", не сдается и игнорирует тот факт, что в нынешних условиях переговоры, скорее всего, напоминали обсуждение условий украинской капитуляции", — написал комментатор Сергей Солодкий.