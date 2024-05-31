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Военное обозрение

Стремясь повысить свою значимость в Североатлантическом альянсе, Швеция усиливает ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Шведские власти всеми силами стараются доказать свою ценность для НАТО. Стремясь повысить свою значимость в Североатлантическом альянсе, Швеция усиливает ВМС.

Об этом на Объединенном военно-морском мероприятии CNE 2024 в британском городе Фарнборо говорил глава шведского Управления оборонных материалов контр-адмирал Фредрик Линден.

По его словам, Швеция наращивает свою военно-морскую мощь за счет наращивания наступательного потенциала, прежде всего, на дальних рубежах. В первую очередь, командование заинтересовано в присутствии шведских сил на Крайнем Севере.

Самое большое изменение для Швеции – это изменение мышления

- заявляет офицер.

Он поясняет, что последние 250 лет его страна была нейтральной. Все это время ее военная стратегия носила оборонительный характер с некоторыми наступательными элементами. Теперь же она меняется, так как ее целью становится установление и поддержание контроля в Балтийском регионе.

Линден отмечает, что Балтика является районом оживленного судоходства.

В любой момент времени вы увидите около 4000 перемещений кораблей в Балтийском море и во всех заливах

- рассказывает Линден.

Шведские военно-морские силы рассматривают свои надводные корабли в качестве главного фактора своего присутствия и поддержания операций НАТО на Балтике, в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

Поэтому сейчас Стокгольм работает над оснащением пяти своих корветов класса Visby средствами противовоздушной обороны, имеющими на вооружении ракеты SAM класса «земля воздух». Помимо этого, на вооружении ВМС Швеции появятся четыре новейших надводных корабля класса Luleå, которые, предположительно, будут корветами, но в процессе их создания концепция может измениться. Кроме того, рассматривается создание новой серии из четырех надводных кораблей для замены двух корветов класса Gävle и двух патрульных кораблей класса Stockholm.

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Страны
Швеция
Проекты
NATO
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